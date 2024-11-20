Динамо не планирует продлевать контракты с двумя полузащитниками

" Динамо " не собирается подписывать новые контракты с двумя полузащитниками.

Как сообщает ТаТоТаке, киевляне не рассчитывают на Александра Андриевского, соглашение которого действует до 30 сентября следующего года и Владимира Шепелева, контракт которого рассчитан до 31 декабря 2025-го.

В то же время, киевский клуб планирует пролонгировать соглашение с правым защитником Александром Тымчиком. Его договор о сотрудничестве также рассчитан до 30 сентября следующего года.

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Напомним, что "Динамо" лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея после 12 туров 32 очка.