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Динамо не планирует продлевать контракты с двумя полузащитниками

Премьер-лига
Обновлено

А вот Тымчику будет предложено новое соглашение

Динамо не планирует продлевать контракты с двумя полузащитниками

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" не собирается подписывать новые контракты с двумя полузащитниками.

Как сообщает ТаТоТаке, киевляне не рассчитывают на Александра Андриевского, соглашение которого действует до 30 сентября следующего года и Владимира Шепелева, контракт которого рассчитан до 31 декабря 2025-го.

В то же время, киевский клуб планирует пролонгировать соглашение с правым защитником Александром Тымчиком. Его договор о сотрудничестве также рассчитан до 30 сентября следующего года.

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Напомним, что "Динамо" лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея после 12 туров 32 очка.

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Динамо (Киев) Александр Андриевский Владимир Шепелев Александр Тымчик
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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