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Динамо не планирует продлевать контракты с двумя полузащитниками
А вот Тымчику будет предложено новое соглашение
Фото: ФК Динамо Київ
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Как сообщает ТаТоТаке, киевляне не рассчитывают на Александра Андриевского, соглашение которого действует до 30 сентября следующего года и Владимира Шепелева, контракт которого рассчитан до 31 декабря 2025-го.
В то же время, киевский клуб планирует пролонгировать соглашение с правым защитником Александром Тымчиком. Его договор о сотрудничестве также рассчитан до 30 сентября следующего года.
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Напомним, что "Динамо" лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея после 12 туров 32 очка.
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