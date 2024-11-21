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Карпаты - Колос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Карпаты - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
ФК Карпати
Возвращаемся после паузы на матчи сборных. Украинских болельщиков ожидает встреча представителей разных частей турнирной таблицы, которая и откроет очередной тур родной УПЛ. Речь идет об очном поединке подопечных Владислава Лупашко и Александра Поздеева.
В прошлом туре львовские "Карпаты" на выезде проиграли "Александрии" Руслана Ротаня (0:3), а ковалевский "Колос" на своем поле разошелся миром с криворожским "Кривбассом" Юрия Вернидуба (1:1).
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Поединок 14-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Карпаты" - "Колос" состоится в пятницу, 22-го ноября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на стадионе "Украина".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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