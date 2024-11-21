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Карпаты - Колос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Карпаты - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Карпаты - Колос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

ФК Карпати

Новина українською

Возвращаемся после паузы на матчи сборных. Украинских болельщиков ожидает встреча представителей разных частей турнирной таблицы, которая и откроет очередной тур родной УПЛ. Речь идет об очном поединке подопечных Владислава Лупашко и Александра Поздеева.

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В прошлом туре львовские "Карпаты" на выезде проиграли "Александрии" Руслана Ротаня (0:3), а ковалевский "Колос" на своем поле разошелся миром с криворожским "Кривбассом" Юрия Вернидуба (1:1).

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 14-го тура УПЛ сезона 2024/2025 Карпати "Карпаты" - "Колос" Колос состоится в пятницу, 22-го ноября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на стадионе "Украина".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Личик
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