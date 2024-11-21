Бразилец Черноморца в лазарете. Бабич сообщил, сыграет ли игрок в этом году

Бразильский легионер одесского "Черноморца" Жоао Нето, получивший во второй части сентября тяжелую травму, надолго выбыл из строя.

Как сообщает Sport.ua, процесс обновления футболиста затянется еще не на один месяц. Долгое время после операции на крестообразных связях он передвигался сначала на двух костылях, затем – на одном, а в разгар осени стал ходить с помощью палочки.

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич рассказал о ситуации с 21-летним полузащитником:

"Нето уже ходит без палочки. Он работал с реабилитологом, а теперь ходит без палочки. Этой осенью он уже не будет играть – это сто процентов. Бразилец готовится к зимним сборам в Турции".

В текущем сезоне Жоао Нето сыграл за одесситов 4 матча, без результативных действий.