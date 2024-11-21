Возвращение Яцыка в Динамо. Суркис поставил точку в этом вопросе

На днях в СМИ появилась информация, что "Динамо" решило досрочно вернуть полузащитника Александра Яцыка из аренды в "Зари".

Однако, по словам ведущего ТаТоТаке Михаила Спиваковского, президент киевлян Игорь Суркис опроверг эту информацию.

"Так же, как и с Джорданом, Игорь Суркис опроверг информацию о якобы принятом решении по возвращению в "Динамо" уже зимой Александра Яцыка.

По словам президента киевлян, по сей день никто не планирует отозвать Александра из лагеря "Зари", – отметил журналист