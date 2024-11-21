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Возвращение Яцыка в Динамо. Суркис поставил точку в этом вопросе
Журналист рассказал о реакции президента столичного клуба
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
На днях в СМИ появилась информация, что "Динамо" решило досрочно вернуть полузащитника Александра Яцыка из аренды в "Зари".
Однако, по словам ведущего ТаТоТаке Михаила Спиваковского, президент киевлян Игорь Суркис опроверг эту информацию.
"Так же, как и с Джорданом, Игорь Суркис опроверг информацию о якобы принятом решении по возвращению в "Динамо" уже зимой Александра Яцыка.
По словам президента киевлян, по сей день никто не планирует отозвать Александра из лагеря "Зари", – отметил журналист
В нынешнем сезоне Яцык принял участие в 14 поединках за "Зарю", в которых записал на свой счет 4 гола и 1 результативную передачу.
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