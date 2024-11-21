"Вернули с аренды". Ашур прояснил ситуацию с легионером Полесья

Конголежский вингер "Полесья" Бени Макуана восстановился от травм и тренируется в общей группе. Об этом сказал главный тренер житомирского клуба Имад Ашур.

До этого известный журналист Игорь Бурбас сообщал, что Макуана отправится в аренду в "Карпаты".

"Как видите, мы вернули его из аренды из "Карпат". Восстановился, это его первая полноценная тренировка. Бени получил травму в предыдущем перерыве на сборные, во время товарищеской игры. С того момента проходил процесс восстановления, тихо, спокойно. Как всегда, в тренировочном процессе вопросов не было, именно поэтому возвращение было достаточно быстрым.

Обидно, что совокупность травм у Бени наложились друг на друга, но как есть, мы это предсказать не можем. Очень радует, что все предыдущие тесты, которые он выполнял, показали, что физически и медицински ему ничего не мешает. Постепенно будем балансировать нагрузки, постепенно добавлять, а дальше уже как среагирует его организм. Будем понимать, насколько сможем в ближайшее время рассчитывать на его присутствие на поле. Как ни крути, нам его не хватало.

Функционально ему надо сейчас добавлять. Те тестирования, которые он проходил, были в ограниченной, индивидуальной работе. С изменением направления, со взрывными действиями, но игровой тонус надо будет найти. Это точно помешает ему определенное время полноценно принимать участие в матчах. Но это лишь вопрос времени. Выяснить то, насколько он будет готов, мы сможем ближе к концу первого микроцикла.

Ближе к игре сможем понять физические кондиции, уже после того как он пройдет период повторной адаптации к групповым нагрузкам. Время покажет, сейчас можем радоваться, что он вернулся в общую группу. Будем надеяться, что это надолго", - цитирует Ашура пресс-служба "волков“.