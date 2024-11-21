  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Вернули с аренды". Ашур прояснил ситуацию с легионером Полесья
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Вернули с аренды". Ашур прояснил ситуацию с легионером Полесья

Премьер-лига

Остается

"Вернули с аренды". Ашур прояснил ситуацию с легионером Полесья

polissyafc.com

Новина українською

Конголежский вингер "Полесья" Бени Макуана восстановился от травм и тренируется в общей группе. Об этом сказал главный тренер житомирского клуба Имад Ашур.

До этого известный журналист Игорь Бурбас сообщал, что Макуана отправится в аренду в "Карпаты".

"Как видите, мы вернули его из аренды из "Карпат". Восстановился, это его первая полноценная тренировка. Бени получил травму в предыдущем перерыве на сборные, во время товарищеской игры. С того момента проходил процесс восстановления, тихо, спокойно. Как всегда, в тренировочном процессе вопросов не было, именно поэтому возвращение было достаточно быстрым.

Обидно, что совокупность травм у Бени наложились друг на друга, но как есть, мы это предсказать не можем. Очень радует, что все предыдущие тесты, которые он выполнял, показали, что физически и медицински ему ничего не мешает. Постепенно будем балансировать нагрузки, постепенно добавлять, а дальше уже как среагирует его организм. Будем понимать, насколько сможем в ближайшее время рассчитывать на его присутствие на поле. Как ни крути, нам его не хватало.

Функционально ему надо сейчас добавлять. Те тестирования, которые он проходил, были в ограниченной, индивидуальной работе. С изменением направления, со взрывными действиями, но игровой тонус надо будет найти. Это точно помешает ему определенное время полноценно принимать участие в матчах. Но это лишь вопрос времени. Выяснить то, насколько он будет готов, мы сможем ближе к концу первого микроцикла.

Ближе к игре сможем понять физические кондиции, уже после того как он пройдет период повторной адаптации к групповым нагрузкам. Время покажет, сейчас можем радоваться, что он вернулся в общую группу. Будем надеяться, что это надолго", - цитирует Ашура пресс-служба "волков“.

По теме
yellow-arrow
Возвращение Яцыка в Динамо. Суркис поставил точку в этом вопросе
yellow-arrow
Бразилец Черноморца в лазарете. Бабич сообщил, сыграет ли игрок в этом году
yellow-arrow
Динамо не планирует продлевать контракты с двумя полузащитниками
Полесье (Житомир) Игорь Бурбас Карпаты (Львов) Бени Макуана Имад Ашур
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Полісся
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости