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"Вернули с аренды". Ашур прояснил ситуацию с легионером Полесья
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polissyafc.com
Конголежский вингер "Полесья" Бени Макуана восстановился от травм и тренируется в общей группе. Об этом сказал главный тренер житомирского клуба Имад Ашур.
До этого известный журналист Игорь Бурбас
"Как видите, мы вернули его из аренды из "Карпат". Восстановился, это его первая полноценная тренировка. Бени получил травму в предыдущем перерыве на сборные, во время товарищеской игры. С того момента проходил процесс восстановления, тихо, спокойно. Как всегда, в тренировочном процессе вопросов не было, именно поэтому возвращение было достаточно быстрым.
Обидно, что совокупность травм у Бени наложились друг на друга, но как есть, мы это предсказать не можем. Очень радует, что все предыдущие тесты, которые он выполнял, показали, что физически и медицински ему ничего не мешает. Постепенно будем балансировать нагрузки, постепенно добавлять, а дальше уже как среагирует его организм. Будем понимать, насколько сможем в ближайшее время рассчитывать на его присутствие на поле. Как ни крути, нам его не хватало.
Функционально ему надо сейчас добавлять. Те тестирования, которые он проходил, были в ограниченной, индивидуальной работе. С изменением направления, со взрывными действиями, но игровой тонус надо будет найти. Это точно помешает ему определенное время полноценно принимать участие в матчах. Но это лишь вопрос времени. Выяснить то, насколько он будет готов, мы сможем ближе к концу первого микроцикла.
Ближе к игре сможем понять физические кондиции, уже после того как он пройдет период повторной адаптации к групповым нагрузкам. Время покажет, сейчас можем радоваться, что он вернулся в общую группу. Будем надеяться, что это надолго", - цитирует Ашура пресс-служба "волков“.
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