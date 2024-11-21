Селезнев назвал лучшего тренера Украины на данный момент

Бывший нападающий "Шахтера", "Днепра", "Миная" и сборной Украины оценил работу своего экс-содноклубника Руслана Ротаня во главе "Александрии".

"Александрия"! Наверное, она уже ею стала. За то, что Ротань сделал с командой, можно только снять шляпу. Для меня в настоящее время он тренер №1 в Украине.

Очень его уважаю и люблю как футболиста, друга, кума. А то, что он сделал сейчас - просто посмотрите на это!", - сказал Селезнев в комментарии Sport Media Club Dnipro.