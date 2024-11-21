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Селезнев назвал лучшего тренера Украины на данный момент
Бывший форвард отметил работу своего экс-содноклубника
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший нападающий "Шахтера", "Днепра", "Миная" и сборной Украины оценил работу своего экс-содноклубника Руслана Ротаня во главе "Александрии".
"Александрия"! Наверное, она уже ею стала. За то, что Ротань сделал с командой, можно только снять шляпу. Для меня в настоящее время он тренер №1 в Украине.
Очень его уважаю и люблю как футболиста, друга, кума. А то, что он сделал сейчас - просто посмотрите на это!", - сказал Селезнев в комментарии Sport Media Club Dnipro.
"Александрия" занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 32 очка в 12 матчах. "Горожане" уступают лидеру "Динамо" лишь по дополнительным показателям.
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