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Легионер Полесья прокомментировал возвращение в общую группу команды
Бени Макуана вернулся к тренировкам с командой
Фото: ФК Полісся
Конголезский полузащитник "Полесья" Бени Макуана рассказал о своем восстановлении после травмы и возвращении в общую группу команды.
"Я очень доволен, что могу вернуться к тренировкам с командой. У меня были 3 тяжелые недели, но сейчас я чувствую себя очень хорошо.
Тренировался сам, потому что в последнем матче с "Вересом" потянул заднюю поверхность бедра, поэтому восстанавливался с тренером по физической подготовке. Тренер контролировал мое состояние, мое дыхание, чтобы все было нормально. Я очень рад вернуться к тренировкам с командой.
Возвращение на поле зависит от моего физического состояния и решений тренера. Сейчас я могу играть 10-15 минут. Чуть позже 45, а может и 90, увидим как оно будет дальше", - сказал Макуана в комментарии клубной пресс-службе.
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