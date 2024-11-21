Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кипер Вереса сыграл за сборную Молдовы в матче с Гибралтаром
Андрей Кожухарь пропустил гол в свои ворота с пенальти
Фото: НК Верес
Голкипер "Вереса" Андрей Кожухарь сыграл за сборную Молдовы в контрольном матче против Гибралтара.
В перерыве он сменил в рамке ворот Кристиана Аврама и отыграл весь второй тайм. Андрей Кожухарь пропустил гол в свои ворота с пенальти. Встреча между командами завершилась ничьей - 1:1.
Для голкипера этот матч стал вторым в составе сборной Молдовы.
В нынешнем сезоне Кожухарь сыграл 11 матчей за "Верес" в чемпионате и Кубке Украины и в трех из них сохранил свои ворота на замке.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украинский футболист находится на просмотре в Жироне - СМИ
- Зинченко и клуб Малиновского – на продажу, технарь Косово. Главные новости за 20 ноября
- Обладатель Золотого Мяча 2024 назвал лучшего футболиста в истории
- Вот это да. Ингулец унизил Александрию в спарринге
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн