Кипер Вереса сыграл за сборную Молдовы в матче с Гибралтаром

Голкипер "Вереса" Андрей Кожухарь сыграл за сборную Молдовы в контрольном матче против Гибралтара.

В перерыве он сменил в рамке ворот Кристиана Аврама и отыграл весь второй тайм. Андрей Кожухарь пропустил гол в свои ворота с пенальти. Встреча между командами завершилась ничьей - 1:1.

Для голкипера этот матч стал вторым в составе сборной Молдовы.

В нынешнем сезоне Кожухарь сыграл 11 матчей за "Верес" в чемпионате и Кубке Украины и в трех из них сохранил свои ворота на замке.