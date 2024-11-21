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Кипер Вереса сыграл за сборную Молдовы в матче с Гибралтаром

Премьер-лига

Андрей Кожухарь пропустил гол в свои ворота с пенальти

Кипер Вереса сыграл за сборную Молдовы в матче с Гибралтаром

Фото: НК Верес

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Голкипер "Вереса" Андрей Кожухарь сыграл за сборную Молдовы в контрольном матче против Гибралтара.

В перерыве он сменил в рамке ворот Кристиана Аврама и отыграл весь второй тайм. Андрей Кожухарь пропустил гол в свои ворота с пенальти. Встреча между командами завершилась ничьей - 1:1.

Для голкипера этот матч стал вторым в составе сборной Молдовы.

В нынешнем сезоне Кожухарь сыграл 11 матчей за "Верес" в чемпионате и Кубке Украины и в трех из них сохранил свои ворота на замке.

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Молдова Верес (Ровно) Гибралтар Андрей Кожухарь
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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