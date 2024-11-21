Александрия замахнулась на еврокубки. Получится ли у Ротаня?

На старте сезона 2024/2025 на "Александрию" смотрели, как на команду, которая может пошуметь в УПЛ. Особенно после первых четырех победных туров. Конечно, матч с "Шахтером" (24.08.2024), в котором "агрономы" после двух пропущенных голов ответили четырьмя в ворота Ризныка, заставил большинство клубов УПЛ еще более пристально присмотреться к Ротаню и компании. И вот после 12 туров чемпионата "Александрия" занимает второе место с 32-мя очками (столько же и у "Динамо", первое место), а "Шахтер" идет на третьем месте, отставая на шесть очков (28). Впереди еще большая часть сезона, однозначно не легкая, случиться может что угодно. Но уже сегодня понятно, что команда Руслана Ротаня готова попортить нервы нашим грандам. Конечно, претендовать на чемпионство не время, а влететь в еврокубковые турниры, наверняка, есть шанс. В чем же секрет "Александрии"?

Фишка "Александрии" - перестройка под европейский стиль

Руслан Ротань медленно, но уверенно выстраивает свою систему футбола в "Александрии". Его команда стремится доминировать на поле, быстро принимать решения и не давать возможность сопернику реагировать на свои креативные действия. Одно из требований Ротаня - футболист на поле должен четко следовать указаниям тренерского штаба. В нынешнем сезоне игроки "Александрии" показывают сыгранность и понимание того, что им следует делать в каждом определенном моменте.

Нельзя сказать, что футбол "Александрии" в корне изменился по сравнению с прошлогодним. Но, у команды повысился процент организованности, дисциплины и реализации моментов. Правда, в нынешнем сезоне Ротань делает ставку в большей степени на стандарты и длинные забросы в сторону штрафной соперника, где всегда есть Филиппов, который готов подхватить мяч и нести угрозу.

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Вырисовывается идея и с рывками фланговых игроков после точных передач Ермакова. Кстати, молодой голкипер прилично играет ногами (что очень ценится в Европе), а по статистике длинных передач вошел в четверку УПЛ. Плюс Ермаков не боится выйти за пределы своей штрафной, чтобы отдать передачу защитникам, которые благодаря этому, могут подняться, закрыть позиции выше и отправить с мячом фланговых игроков вперед. В отличии от, например, "Шахтера", "Александрия" , испытывая давление соперника в центре поля, редко играет через пас назад. Напротив, включает агрессивный прессинг, стремится отобрать мяч и отправить его в атакующую треть. Все указывает на то, что Руслан Ротань - перспективный молодой тренер, который приближает свою команду к футболу Европы.

Конечно, "Александрия" много ошибается. В основном, при выходе из обороны - теряет мяч. Не всегда удается доставить мяч в финальную треть.

"Идеального футбола нет. Всегда присутствуют ошибки. Главное, постоянно тренироваться. Учиться играть и с мячом, и против мяча. И тогда ошибок будет меньше.

Мы стараемся следить за всеми новыми трендами в европейском футболе и претворять их в жизнь "Александрии", - говорил Руслан Ротань в студии Sport Media Club Dnipro.

Новички вписались идеально, состав прогрессирует

Сегодня "Александрия" - команда, у которой есть и талантливая молодежь, и уже опытные футболисты. Тренерский штаб работает над развитием молодых игроков, индивидуальных качеств всех футболистов команды и, главное, точно знает - какие цели стоят перед клубом. Летом 2024 года "Александрия" провела идеальные трансферы, усилив состав команды, характер и мотивацию.

Свободным агентом в "Александрию" пришел Никита Кравченко. В 2015 году защитник подписал контракт с киевским "Динамо" и начал путешествие по арендам ( "Олимпик", "Колос", "Днепр-1", "Полесье"), нигде не задерживаясь больше, чем на один сезон. Никита быстро адаптировался в новой команде и к футболу Ротаня. Сегодня Кравченко делит первое место с Николаем Шапаренко по количеству ассистов в УПЛ (6) и является одним из лучших правых защитников УПЛ.

Еще один воспитанник киевского "Динамо" - Артем Шабанов. Его приход в команду дал уверенность и стабильность на линии защиты. Ведь в прошлой компании "Александрия" большую половину голов пропустила именно из-за досадных ошибок в обороне. Шабанов легко вписался в команду и стал неприступной стеной в своей штрафной. Дмитрий Мишнев, 30-летний полузащитник, в прошлом лидер "Мариуполя", не сумевший выстрелить в "Заре", сегодня результативно господствует в центре поля. Главной атакующей и результативной силой стал Александр Филиппов. 32-летний нападающий пришел в "Александрию" реанимировать свою карьеру после неудачных сезонов в бельгийском и латвийском чемпионатах. И у Александра пока все получается.

Раскрываются и легионеры в "Александрии". Жуан Безерра в нынешнем сезоне стал одним из лучших вингеров УПЛ по статистике ключевых передач и кроссов с продвижением мяча. Феерит и Мигель Кампуш. Португальский защитник уже записал на свой счет четыре гола. Чего стоит его хет-трик в матче с "Карпатами". Мигель вписал свое имя в историю УПЛ, став вторым защитником, оформившим хет-трик.

Успешные выступления новичков "Александрии", прогресс легионеров и всей команды - это не только работа вышеназванных футболистов, а и, конечно, тренерского штаба во главе с Русланом Ротанем, который готов идти в ногу со временем и подстраиваться под изменения в футболе так же быстро, как в топ-чемпионатах Европы.

Главное - не споткнуться

Конечно, нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что "Александрия" добежит к финальному свистку сезона на третьем месте (первое и второе не берем во внимание - "Динамо" и "Шахтер" вряд ли отдадут кому-то свои первые места). А на третье место может претендовать и "Полесье". "Полесские волки" могут позволить себе бороться за места в партере благодаря финансовым возможностям и более опытному составу команды. А тот факт, что Геннадий Буткевич (президент "Полесья") покинул стадион во время матча "Полесья" с "Динамо" после первого тайма, когда его команда проигрывала 0:2 говорит о том, что задачи перед командой поставлены очень высокие и он не готов терпеть такие промахи. Так что, борьба за третье место будет не шуточная.

Тем не менее, надо помнить, что весенняя часть чемпионата может принести "агрономам" разочарование: спад физического состояния и результативности, травмы и, как результат, нехватка сил переступить через препятствия. Что собственно случается со многими командами не только в Украине. Если у Ротаня и "Александрии" получится избежать вышеперечисленных минусов, можно предположить, что сезон 2025/2026 "Александрия" начнет играть на два фронта - УПЛ и еврокубковые турниры.