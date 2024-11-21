"Двое суток не спал". Селезнев вспомнил, как звонил и извинялся перед Маркевичем

Бывший нападающий "Днепра" Евгений Селезнев поделился историей, как в свое время он звонил тренеру днепрян Мирону Маркевичу, чтобы принести извинения за то, что не забил два пенальти подряд.

"Были два пенальти, которые я не забил за "Днепр": "Металлисту", когда в штангу попал, и "Шахтеру" в полуфинале Кубка. Побоялся тогда, что мяч слетит с ноги, и не выкрутил щеку, как следует - получилось, что пробил почти по центру.

После этого двое суток не спал, позвонил Маркевичу с извинениями и сказал, что больше не буду бить пенальти. Он меня по-мужски поддержал, за что я очень благодарен. Но тогда для меня это был шок. Получилось, что мы проиграли первый матч 0:1, а в ответном на выезде долгое время вели 1:0, но в конце матча в наши ворота выдумали пенальти, и мы не вышли в финал.

Это было незадолго до финала Лиги Европы, и на тот момент я уже получил неприятную травму, из-за которой сезон для меня фактически завершился", - приводит слова Селезнева Sport-express.ua со ссылкой на Sport Media Club Dnipro.