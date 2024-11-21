Наставник Карпат - о своем ассистенте: Кто бы к нему не подошел - хочет всем помочь

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко рассказал об опыте общения со своим ассистентом во львовском клубе Сергеем Лавриненко.

"Помню наш первый телефонный разговор, когда его только назначили тренером в "Зирке". Он мне позвонил, предложил перейти к нему в команду. И, что было очень удивительно, это была новогодняя ночь, 31 декабря.

Что меня поразило: тренер общался со мной на вы - в то время это было что-то невероятным, потому что тренера всегда общались с игроками и в большинстве продолжают это с позиции силы. Тогда меня это очень впечатлило. Я очень запомнил даже не первую встречу, а первый наш разговор.

Наверное, он нашему тренерскому штабу дает такое понимание. Он полностью счастлив - просто во всем. Просыпается в 7 часов утра, ложится спать - он просто сияет, он дает нам понимание, если у кого-то там какие-то есть мысли, что-то кого-то беспокоит - он просто дает понимание, насколько здесь классно работать, насколько здесь все налажено и насколько здесь в окружении люди, которые хотят действительно что-то построить. Он постоянно подпитывает нам этот позитив.

У него такое, можно сказать, жизненное кредо. Я считаю, что это не очень хорошо для человека, потому что многие это не ценят - что он хочет всем помочь. Сегодня ты хочешь, условно говоря, купить себе телефон - он будет тебе подсказывать: "А давай помогу, отвезу тебя. А может, я пообщаюсь, может, кто-то сделает скидку".

Сугубо ко всему так относится. Кто бы ни подошел, какой бы человек ни обратился - он хочет всем помочь. Такое родительское отношение - 100 процентов, это его, можно сказать как хорошая черта, так и его слабость, потому что, повторюсь, не все люди могут оценить и отблагодарить за это его.

Больше всего, что Дмитриевич мне дал - это свобода в этом. То есть он меня подталкивал к учебе, когда я еще был футболистом. Когда я пошел получать диплом С, он мне поспособствовал в этом. Затем, когда я пошел на PASS, он также поспособствовал, сказал: "Смотри, пробуй". Потом дал мне возможность это все опробовать. Когда я еще был футболистом, я внедрял некоторые моменты.

Когда я был травмирован, такое решение было тяжелое, но и для него, считаю, было тяжелое. Он видел, как мое восстановление затягивается, и предложил мне стать тренером. Поэтому, 100 процентов, этот толчок был от него. Я не был уверен, что я буду тренером - не из-за того, что мое понимание или из-за того, что что-то там я боялся, а из-за того, что мне некоторые моменты не очень нравились в тренерстве.

Он мне дал попробовать. И когда я попробовал, я понял, что можно с этим жить, от чего-то отказываться. Когда я попробовал, то уже мое отношение более структурировалось, и я продолжил. Но все же, повторюсь, он мне дал этот толчок в тренерство.

Есть такие моменты, когда Дмитриевич может мне говорить, но потом через 10 минут забежит, говорит: "Не слушай меня, это все мой путь. Ты делай, как ты считаешь. Я тебе могу подсказать, как оно было, как оно есть".

Он проживал этот опыт с одной стороны, а мой опыт - совсем с другой. Он это понимает и многие моменты подсказывает, но, опять же, он себя сам сдерживает в тех моментах, что не хочет навязывать мне свое мнение, склонять меня к чему-то. То есть он понимает, что мы хотим быть смелыми, и в каких-то моментах себя очень-очень сдерживает в этом. Но очень много ценных моментов он нам дает в плане того, что он намного опытнее, чем я.

Чтобы вы понимали: он копытом бьет каждый день, но он знает мое отношение, что нужно все решать демократично, но если уж это не помогает, тогда можно применить такой метод. Он не является очень мягким и мягким. Если кто-то его разожжет - то будьте начеку, будет огонь", - отметил в конце Лупашко.