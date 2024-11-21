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Наставник Карпат - о своем ассистенте: Кто бы к нему не подошел - хочет всем помочь

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Приоткрыл завесу

Наставник Карпат - о своем ассистенте: Кто бы к нему не подошел - хочет всем помочь

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко рассказал об опыте общения со своим ассистентом во львовском клубе Сергеем Лавриненко.

"Помню наш первый телефонный разговор, когда его только назначили тренером в "Зирке". Он мне позвонил, предложил перейти к нему в команду. И, что было очень удивительно, это была новогодняя ночь, 31 декабря.

Что меня поразило: тренер общался со мной на вы - в то время это было что-то невероятным, потому что тренера всегда общались с игроками и в большинстве продолжают это с позиции силы. Тогда меня это очень впечатлило. Я очень запомнил даже не первую встречу, а первый наш разговор.

Наверное, он нашему тренерскому штабу дает такое понимание. Он полностью счастлив - просто во всем. Просыпается в 7 часов утра, ложится спать - он просто сияет, он дает нам понимание, если у кого-то там какие-то есть мысли, что-то кого-то беспокоит - он просто дает понимание, насколько здесь классно работать, насколько здесь все налажено и насколько здесь в окружении люди, которые хотят действительно что-то построить. Он постоянно подпитывает нам этот позитив.

У него такое, можно сказать, жизненное кредо. Я считаю, что это не очень хорошо для человека, потому что многие это не ценят - что он хочет всем помочь. Сегодня ты хочешь, условно говоря, купить себе телефон - он будет тебе подсказывать: "А давай помогу, отвезу тебя. А может, я пообщаюсь, может, кто-то сделает скидку".

Сугубо ко всему так относится. Кто бы ни подошел, какой бы человек ни обратился - он хочет всем помочь. Такое родительское отношение - 100 процентов, это его, можно сказать как хорошая черта, так и его слабость, потому что, повторюсь, не все люди могут оценить и отблагодарить за это его.

Больше всего, что Дмитриевич мне дал - это свобода в этом. То есть он меня подталкивал к учебе, когда я еще был футболистом. Когда я пошел получать диплом С, он мне поспособствовал в этом. Затем, когда я пошел на PASS, он также поспособствовал, сказал: "Смотри, пробуй". Потом дал мне возможность это все опробовать. Когда я еще был футболистом, я внедрял некоторые моменты.

Когда я был травмирован, такое решение было тяжелое, но и для него, считаю, было тяжелое. Он видел, как мое восстановление затягивается, и предложил мне стать тренером. Поэтому, 100 процентов, этот толчок был от него. Я не был уверен, что я буду тренером - не из-за того, что мое понимание или из-за того, что что-то там я боялся, а из-за того, что мне некоторые моменты не очень нравились в тренерстве.

Он мне дал попробовать. И когда я попробовал, я понял, что можно с этим жить, от чего-то отказываться. Когда я попробовал, то уже мое отношение более структурировалось, и я продолжил. Но все же, повторюсь, он мне дал этот толчок в тренерство.

Есть такие моменты, когда Дмитриевич может мне говорить, но потом через 10 минут забежит, говорит: "Не слушай меня, это все мой путь. Ты делай, как ты считаешь. Я тебе могу подсказать, как оно было, как оно есть".

Он проживал этот опыт с одной стороны, а мой опыт - совсем с другой. Он это понимает и многие моменты подсказывает, но, опять же, он себя сам сдерживает в тех моментах, что не хочет навязывать мне свое мнение, склонять меня к чему-то. То есть он понимает, что мы хотим быть смелыми, и в каких-то моментах себя очень-очень сдерживает в этом. Но очень много ценных моментов он нам дает в плане того, что он намного опытнее, чем я.

Чтобы вы понимали: он копытом бьет каждый день, но он знает мое отношение, что нужно все решать демократично, но если уж это не помогает, тогда можно применить такой метод. Он не является очень мягким и мягким. Если кто-то его разожжет - то будьте начеку, будет огонь", - отметил в конце Лупашко.

Ранее Лупашко работал в тренерском штабе под руководством Лавриненко в "Ингульце".

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Источник:
Карпати
Опубликовал: Александр Бураков
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