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Шахтёр назвал дату продаж билетов на матч с Рухом

Премьер-лига
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Шахтёр назвал дату продаж билетов на матч с Рухом

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

Новина українською

Донецкий "Шахтёр" объявил старт продаж билетов на матч со львовским "Рухом".

Продажа билетов осуществится в два этапа:

Первый этап предназначен для болельщиков, которые уже покупали билеты минимум на один домашний матч "Шахтёра". Каждому такому болельщику автоматически откроется доступ к билетам.

Первоочередная продажа билетов стартует 25 ноября с 10:00.

Второй этап – свободная продажа. При наличии билетов продажа открывается 27 ноября в 10:00.

Клуб дал совет, как попасть в первый этап. Для этого нужно купить билет на матч "Шахтёра" с "Ингульцом", который пройдёт 23 ноября. Поединок состоится во Львове и его посещение даст право на первоочередной доступ к билетам.

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Клуб назвал стоимость билетов:

Standard: 300 гривен
VIP-места (без пакета гостеприимства): 700 гривен
Sky Box (без пакета гостеприимства): 1 500 гривен (за 1 место)

"Шахтёр" напомнил, что в день игры стоимость билетов будет выше.

"Шахтёр" в данный момент занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, набрав 26 очков после 12 матчей. "Горняки" отстают от лидирующих "Динамо" и "Александрии" на 6 баллов. "Рух" находится на 9-й строчке с 15-ю очками за 12 игр.

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Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Источник:
Шахтёр
Опубликовал: Владислав Прийменко
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