Хобленко: Черноморец всегда любил отбирать очки у Динамо

Форвард " Черноморца " Алексей Хобленко поделился ожиданиями от матча 14-го тура УПЛ с "Динамо", который состоится в субботу, 23 ноября.

– Как у команды настроение?

– Да нормальное настроение. Было два поражения в чемпионате. Сделали выводы, так что готовимся нормально. С "Динамо" можно играть, и "Черноморец" всегда любил отбирать баллы у "Динамо", так что я думаю, что у нас может все получиться.

– Да, это было не только в 2023 году, а это было и в том сезоне, когда ты был основным форвардом команды. Более того, статистика не обманывает: ты забивал и в Киеве, и в победном матче в Одессе. Можешь ли вспомнить те времена? Ты – специалист по "Динамо".

– Можно вспомнить. Да, были интересные матчи. Это было давно уже, так что… Хорошие матчи, с "Динамо" всегда интересно играть. Хорошая команда, это гранд. Я люблю играть против таких команд, так что настроение классное.

Ребята в команде очень позитивно относятся к тренировочному процессу. Съездили в Киев, сыграли с "Оболонью". Интересный такой спарринг был. Команда строится, многие игроки просматриваются, так что это нормально, что есть такие спарринги. Думаю, что это для "Черноморца" только пойдет в плюс.

– Была важная серия из 4 игр без поражений, затем достойная игра против "Шахтера". Матч против "Ворсклы", которая является криптонитом "Черноморца" – никак не может "Черноморец" одолеть "Ворсклу". Психологически не ударило по клубу это поражение не совсем по игре?

– Я не знал этого факта, что "Черноморец" не может выиграть у "Ворсклы", не обращал на это внимание. Психология, наверное, была какая-то перед игрой. Для меня это был обычный матч. Дома проигрывать "Ворскле" мы не должны были, но так получилось, это футбол.

Мы много очков брали, можно так сказать, на последних минутах, и где-то нам здесь наоборот. Футбол, как и в жизни, это бумеранг – где-то дается, где-то возвращается.