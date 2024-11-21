Делегация Полесья посетила УЕФА. Денисов рассказал о поездке

Директор по маркетингу, медиа и спонсорству " Полесья " Александр Денисов рассказал о том, что представители клуба посетили УЕФА.

"На фото представители УЕФА держат в руках подарок из Житомира – юбилейную книгу ФК "Полесье", первое официальное клубное издание, которое впоследствии мы представим на широкую общественность в Украине.

Футбольный клуб "Полесье" в гостях в УЕФА.

Почему мы здесь? Мы обратились с запросом о рабочей встрече и получили ответ не формальное рандеву, а полноценный воркшоп, который менеджмент УЕФА посвятил исключительно клубу из Житомира.

Что мы хотели получить от этого визита? Улучшить собственный опыт - как спортивно-организационное направление, маркетинговые и коммерческие примеры, социальные инициативы для реализации.

Очень много полезной информации, очень много примеров, как можно и как нужно развивать клубную индустрию.

Кстати, о "Полесье" после нашего визита теперь в УЕФА знают гораздо больше. Кадры новой базы "Полесье", масштаб развития клубной инфраструктуры за два года и самое главное сам факт, что все это строится и развивается в Украине во время войны, поразил УЕФА.

Знают в УЕФА теперь и о нашем кейсе с зимней фан-зоной ФК "Полесье", которая в том числе была еще и пунктом несокрушимости.

Мы интересуемся, мы ищем, мы развиваемся и рабочий день в УЕФА с точки зрения нового опыта и идей для реализаций в футболе, это соответствует запросу и амбициям "Полесья".

А в УЕФА, кстати, уверены, что насколько важную роль футбол играет в нашей стране во время войны, столь еще большее влияние он будет иметь для общества после войны, особенно с точки зрения объединения страны. И мы должны быть готовы", - написал Денисов в своем фейсбуке.