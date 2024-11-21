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Полесье в стиле S.T.A.L.K.E.R. 2 анонсировало матч с Зарей. ФОТО
Креатив от житомирского клуба
instagram.com/fcpolissya
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"Полесье" против "Зари": Приключения в Зоне футбольной аномалии! Сталкер, твоя задача – поддержать своих в самой опасной Зоне, где каждая минута решает судьбу! На этот раз задача – нейтрализовать футбольную аномалию по имени "Заря".
Тур №14 обещает стать настоящим испытанием для "Волков".
Предварительная разведка показывает: Первый круг прошлого сезона – успешный рейд в Зоне соперника (0:1); второй круг — ничья, где обе стороны выжили после ожесточенной битвы (1:1).
В этот раз "Заря" крепче, но "Волки" готовы разорвать ловушки футбольных аномалий и вернуться с трофеем. Ты с нами? В Зоне доверяй только своим. Поддержи "Полесье" в битве за чемпионские амбиции!" – говорится в анонсе.
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