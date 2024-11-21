Полесье в стиле S.T.A.L.K.E.R. 2 анонсировало матч с Зарей. ФОТО

" Полесье " в стиле игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl анонсировало матч 14-го тура УПЛ против "Зари".

"Полесье" против "Зари": Приключения в Зоне футбольной аномалии! Сталкер, твоя задача – поддержать своих в самой опасной Зоне, где каждая минута решает судьбу! На этот раз задача – нейтрализовать футбольную аномалию по имени "Заря".

Тур №14 обещает стать настоящим испытанием для "Волков".

Предварительная разведка показывает: Первый круг прошлого сезона – успешный рейд в Зоне соперника (0:1); второй круг — ничья, где обе стороны выжили после ожесточенной битвы (1:1).

В этот раз "Заря" крепче, но "Волки" готовы разорвать ловушки футбольных аномалий и вернуться с трофеем. Ты с нами? В Зоне доверяй только своим. Поддержи "Полесье" в битве за чемпионские амбиции!" – говорится в анонсе.