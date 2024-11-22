Бразильский хавбек Вереса пропустит матч с лидером УПЛ

Бразильский полузащитник "Вереса" Яго Сикейра пропустит игру 14-го тура УПЛ против "Александрии" из-за дисквалификации, сообщает клубная пресс-служба.

Предупреждение в предыдущем матче УПЛ против "Руха" (2:0) стало для футболиста четвертым в чемпионате.

В нынешнем сезоне Яго Сикейра уже сыграл за "Верес" 14 матчей в чемпионате и Кубке Украины и отметился двумя ассистами.

Напомним, матч "Верес" - "Александрия" состоится на Авангарде в воскресенье, 24-го ноября. Начало в 15:30.