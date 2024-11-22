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Бразильский хавбек Вереса пропустит матч с лидером УПЛ

Премьер-лига

Яго Сикейра не поможет своей команде в ближайшем матче

Бразильский хавбек Вереса пропустит матч с лидером УПЛ

Фото: НК Верес

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Бразильский полузащитник "Вереса" Яго Сикейра пропустит игру 14-го тура УПЛ против "Александрии" из-за дисквалификации, сообщает клубная пресс-служба.

Предупреждение в предыдущем матче УПЛ против "Руха" (2:0) стало для футболиста четвертым в чемпионате.

В нынешнем сезоне Яго Сикейра уже сыграл за "Верес" 14 матчей в чемпионате и Кубке Украины и отметился двумя ассистами.

Напомним, матч "Верес" - "Александрия" состоится на Авангарде в воскресенье, 24-го ноября. Начало в 15:30.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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