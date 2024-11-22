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Карпаты - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Карпаты - Колос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 22.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Карпаты - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

УПЛ возвращается после перерыва на матчи сборных. 14-й тур откроется во Львове матчем между "Карпатами" и "Колосом".

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Львовяне с 18 баллами идут на 7-м месте в турнирной таблице. Ковалевцы занимают 11-ю позицию, имея в своем активе 13 очков.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Старт поединка - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 14-й тур. 22.11.2024
Львов, "Украина"
"Карпаты" 18:00 "Колос"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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