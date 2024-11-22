Карпаты - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

УПЛ возвращается после перерыва на матчи сборных. 14-й тур откроется во Львове матчем между "Карпатами" и "Колосом".

Львовяне с 18 баллами идут на 7-м месте в турнирной таблице. Ковалевцы занимают 11-ю позицию, имея в своем активе 13 очков.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Старт поединка - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 14-й тур. 22.11.2024

Львов, "Украина"

"Карпаты" 18:00 "Колос"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>