"Место в таблице и количество очков - фантастика". Сергей Кравченко объяснил секрет успеха Александрии

Ассистент главного тренера "Александрии" Сергей Кравченко прокомментировал выступление команды в текущем сезоне.

- ФК "Александрия" - один из лидеров чемпионата. За счет чего удается держаться так высоко?

- За счет: труда, работы ребят на тренировках, которые слушают тренеров и выполняют все наши требования. Мой комментарий относительно текущих результатов "Александрии" - фантастика! Но как оно будет через тур, два, три, четыре - никто не знает. Мы хотим оставаться наверху, но понимаем, что это трудно. "Александрия" не на том уровне, в том числе и финансовом, как у тех же самых "Шахтера" и "Динамо", есть еще другие клубы, которые финансово сильнее нас.

Поэтому повторюсь, место "Александрии" в таблице и количество очков, которые мы набрали - фантастика. Мы сейчас ведем себя скромно, не хотим сильно афишировать наши достижения. Будем делать все возможное, чтобы и в дальнейшем так играть. Ребята - большие молодцы!

- Как использовали перерыв на матчи сборных? Играли ли контрольный матч?

- Так, как и обычно. Сначала были выходные, потом сыграли товарищеский матч (проиграли "Ингульцу" резервным составом 0-4, - прим.) и сейчас готовимся к матчу против "Вереса". Ожидаем тяжелую игру, потому что ровенчане уже долгое время не проигрывают, тем более дома. В последнем матче обыграли "Рух", до этого - "Зарю", не проиграли "Шахтеру", то есть понимаем, что "Верес" - крепкая команда.

Настрой на "Александрию" уже другой, это лидер, все хотят дать бой и обыграть нас.

- Есть предварительные планы, какие позиции зимой надо усилить, над какими аспектами игры поработать?

- Должны еще работать над всеми аспектами игры: оборона, атака, стандарты, переходные фазы. Надо совершенствоваться и работать над собственными ошибками. По позициям - определенные разговоры есть, в том числе со спортивным директором, но это сейчас не ко времени. Будем уже подробнее решать зимой, - сказал Кравченко.