"Вы поддерживаете и развиваете бренд клуба". Динамо поздравило Игоря Суркиса с Днем рождения

Сегодня, 22 ноября, исполняется 66 лет президенту киевского "Динамо" Игорю Суркису. Столичный клуб на своем официальном сайте опубликовал поздравление.

"Уважаемый Игорь Михайлович!

По случаю Вашего Дня рождения примите от всего динамовского коллектива искренние поздравления и наилучшие пожелания Вам и Вашей семье!

В этот день хотим выразить Вам глубокую благодарность за Вашу преданность избранному делу, за Ваше внимание ко всем вопросам работы клуба от стратегических решений до мелочей. Ваш решительный и одновременно взвешенный подход к решению ежедневных вопросов является примером для каждого сотрудника клуба.

Вы делаете большое дело - поддерживаете и развиваете бренд легендарного киевского "Динамо". Возглавляемый Вами на протяжении многих лет клуб является визитной карточкой украинского футбола, а многочисленные победы и трофеи - яркое тому подтверждение. И в самые тяжелые для Украины времена Вы так же продолжаете заботиться о каждой детали этого сложного механизма, при этом "Динамо" является примером для других клубов и учреждений, постоянно помогая нашей стране, которая каждый день страдает от действий страны-террориста.

Каждый из нас знает, что во главе клуба стоит человек, для которого "Динамо" - дело всей жизни.

Пусть Вам всегда хватает энергии и вдохновения, мудрости и дипломатичности, веры и оптимизма - ради дальнейшего развития не только киевского "Динамо", но и всего украинского футбола.

В этот праздничный день желаем Вам крепкого здоровья, счастья, семейного уюта, свершений во всех Ваших благородных делах!", - говорится в поздравлении клуба.