Форвард Левого Берега: Рух в чемпионате пока не впечатляет своими результатами

Нападающий "Левого Берега" Руслан Непейпиев рассказал о подготовке команды к матчу 14-го тура УПЛ против "Руха", который состоится 24 ноября. Напомним, что контракт игрока принадлежит львовскому клубу.

"Настраиваемся набрать максимальное количество очков до завершения первой части сезона. Считаю, что во время паузы на матчи сборных смогли качественно подготовиться, сыграли хороший спарринг. В хорошем настроении и боевой готовности подходим к матчу с "Рухом". Из-за погодных условий сегодня вынуждены были перейти на тренировку в манеже. Думаю, что уже завтра сможем тренироваться на натуральном газоне.

Уже соскучились по официальным матчам. По моему мнению, спарринг с "Полесьем" пошел нашей команде на пользу. Довольны, что в контрольном матче смогли забить, ведь у нас есть проблемы с атакой. Получили уверенность в собственных силах. Надеюсь, что и в официальных матчах наконец-то начнем забивать. В тренировках акцентируем внимание на большем количестве ударов по воротам. Стараемся каждую атаку завершать ударами. С каждой тренировкой удается прогрессировать.

Ряд игроков львовской команды имели возможность играть за сборные и они сейчас испытывают эмоциональный подъем. "Рух" в чемпионате пока не впечатляет своими результатами. Возможно, молодой команде еще не хватает опыта. Могут вничью сыграть с "Динамо", а затем проиграть "Вересу". Тем не менее, это очень серьезный соперник для нас.

Арендным соглашением мне не запрещено играть против "Руха". В составе первой команды сейчас ряд игроков, с которыми выигрывал юношеский чемпионат. Это Слюбик, Квасница, Холод, Олег Федор, Пидгурский, Ледвий, Герета. С этими ребятами общаемся.