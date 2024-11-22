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Шахтер в пролете? Александрия намерена продлить контракт с одним из своих лидеров

Премьер-лига

Игроку нужно подумать

Шахтер в пролете? Александрия намерена продлить контракт с одним из своих лидеров

Фото: ФК Олександрія

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"Александрия" ведет переговоры о подписании нового контракта с Иваном Калюжным.

Руководство "желто-черных" предлагает 26-летнему полузащитнику увеличение зарплаты в два раза.

По информации СМИ, на данный момент Калюжный получает около 6 тысяч долларов в месяц, что является одной из самых маленьких зарплат в клубе среди основных игроков.

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Отмечается, что Иван взял время на рассмотрение предложения. Его трудовое соглашение с "Александрией" рассчитано до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Калюжного заинтересован донецкий "Шахтер".

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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