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"Я вообще тогда ехал в Металлист". Селезнев вспомнил свой переход из Шахтера в Днепр

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Он мог оказаться в харьковском клубе

"Я вообще тогда ехал в Металлист". Селезнев вспомнил свой переход из Шахтера в Днепр

fc-dnipro.com.ua

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Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев вспомнил, как летом 2009 переходил из "Шахтера" в "Днепр".

"Я вообще тогда ехал в "Металлист", с которым договорились о контракте. В "Шахтере" в то время я не играл. В финале Кубка УЕФА даже в заявку не попал - на то были свои причины, не хочу вдаваться в них. Поэтому я ехал не в ссылку, а наоборот, на волю, как я считал. Потому что у меня забрали самое ценное - футбол.

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Я ехал по трассе и свернул на город Днепр за два дня до игры "Днепр" - "Металлист". Как сейчас помню минуты, когда начал разминаться в первом тайме. Новый стадион... Я знал, что у "Днепра" болельщики фантастические, но не представлял насколько! Что они делали на трибунах в этом матче! Я выходил на второй тайм с одним желанием - дайте мне мяч, и я что-то придумаю. Получилось забить.

До определенного времени, в возрасте где-то до 22 лет, я не играл, а просто наслаждался. Не имело разницы, какой была зарплата. Мяч, тренировки, фанаты - все, больше ничего не нужно", - рассказал Селезнев.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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