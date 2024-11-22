"Он понимает, на кого сможет рассчитывать". Шовковский не пропускает матчи Динамо U-19

Руководитель ДЮСШ "Динамо" Александр Ищенко рассказал о том, что роли главного тренера Александра Шовковского в развитии команды U-19.

- Александр Шовковский в курсе кадрового потенциала академии?

- Он не пропускает ни одного матча U-19, а его помощники держат руку на пульсе наших дел. Происходит постоянный обмен информацией, главный тренер первой команды "Динамо" четко понимает, на кого из наших воспитанников сможет рассчитывать в ближайшей перспективе. Как не вспомнить слова Алекса Фергюсона о том, что нельзя построить выдающуюся команду, не зная, что у тебя делается, условно, в U-15.

Помогает Александру Владимировичу ориентироваться в вопросе резерва и наставник команды U-19 Игорь Костюк. Поэтому было очень полезным его привлечение к работе с выпускным классом академии 2008 года рождения. Он сразу заметил и пригласил в старшую команду Люсина, Андрейко и Романюка, которые уже получили у него игровую практику. В течение последней недели четверо ребят 2009 года были привлечены к занятиям 19-летних, - сказал Ищенко в интервью клубной пресс-службе.