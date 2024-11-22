  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Он понимает, на кого сможет рассчитывать". Шовковский не пропускает матчи Динамо U-19
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Он понимает, на кого сможет рассчитывать". Шовковский не пропускает матчи Динамо U-19

Премьер-лига

Александр Шовковский в курсе кадрового потенциала академии

"Он понимает, на кого сможет рассчитывать". Шовковский не пропускает матчи Динамо U-19

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Руководитель ДЮСШ "Динамо" Александр Ищенко рассказал о том, что роли главного тренера Александра Шовковского в развитии команды U-19.

- Александр Шовковский в курсе кадрового потенциала академии?

- Он не пропускает ни одного матча U-19, а его помощники держат руку на пульсе наших дел. Происходит постоянный обмен информацией, главный тренер первой команды "Динамо" четко понимает, на кого из наших воспитанников сможет рассчитывать в ближайшей перспективе. Как не вспомнить слова Алекса Фергюсона о том, что нельзя построить выдающуюся команду, не зная, что у тебя делается, условно, в U-15.

Помогает Александру Владимировичу ориентироваться в вопросе резерва и наставник команды U-19 Игорь Костюк. Поэтому было очень полезным его привлечение к работе с выпускным классом академии 2008 года рождения. Он сразу заметил и пригласил в старшую команду Люсина, Андрейко и Романюка, которые уже получили у него игровую практику. В течение последней недели четверо ребят 2009 года были привлечены к занятиям 19-летних, - сказал Ищенко в интервью клубной пресс-службе.

По теме
yellow-arrow
"В УПЛ нет простых соперников". Пономарев высказался о ближайшем матче Руха
yellow-arrow
Карпаты - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.11.2024
yellow-arrow
Карпаты - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александр Шовковский Александр Ищенко Динамо (Киев) Динамо U19 (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости