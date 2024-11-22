Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Он понимает, на кого сможет рассчитывать". Шовковский не пропускает матчи Динамо U-19
Александр Шовковский в курсе кадрового потенциала академии
Фото: ФК Динамо Київ
Руководитель ДЮСШ "Динамо" Александр Ищенко рассказал о том, что роли главного тренера Александра Шовковского в развитии команды U-19.
- Александр Шовковский в курсе кадрового потенциала академии?
- Он не пропускает ни одного матча U-19, а его помощники держат руку на пульсе наших дел. Происходит постоянный обмен информацией, главный тренер первой команды "Динамо" четко понимает, на кого из наших воспитанников сможет рассчитывать в ближайшей перспективе. Как не вспомнить слова Алекса Фергюсона о том, что нельзя построить выдающуюся команду, не зная, что у тебя делается, условно, в U-15.
Помогает Александру Владимировичу ориентироваться в вопросе резерва и наставник команды U-19 Игорь Костюк. Поэтому было очень полезным его привлечение к работе с выпускным классом академии 2008 года рождения. Он сразу заметил и пригласил в старшую команду Люсина, Андрейко и Романюка, которые уже получили у него игровую практику. В течение последней недели четверо ребят 2009 года были привлечены к занятиям 19-летних, - сказал Ищенко в интервью клубной пресс-службе.
Популярное сейчас
- Старые знакомые со времен Евро-2024. Определился соперник сборной Украины в плей-офф Лиги наций
- Соперник для Украины. Жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25. Прямая онлайн видеотрансляция
- Включительно с Тимощуком. Зеленский лишил государственных наград 34 предателей Украины
- Шахтер не смог обыграть команду Первой лиги, пропустив три гола за тайм
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО