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"В УПЛ нет простых соперников". Пономарев высказался о ближайшем матче Руха
Львовяне сыграют на своем поле против "Левого Берега"
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев проанализировал следующего соперника в чемпионате - "Левый Берег", с которым команда сыграет в воскресенье, 24 ноября.
"Команда в обычном режиме работала во время паузы на матчи сборных. У нас отсутствовали наши сборники - Алексей Сыч, Илья Квасница, Игорь Краснопир, Виталий Роман, Олег Федор и Фредди Плюман. Приятно, что "Рух" имеет такое представительство на международной арене и ребята достойно выступают за сборные.
В то же время нам не хватает этих футболистов в тренировочном процессе, поэтому подготовка в этот период проходит сложнее. В частности первые матчи после таких пауз всегда складываются достаточно непросто. И все же я думаю, что команда будет в оптимальных кондициях перед следующей игрой.
"Левый Берег" является примером того, что сейчас в УПЛ нет простых соперников. Этот клуб недавно отобрал очки у "Полесья" и "Колоса", качественно противостоял "Шахтеру". "Левый Берег" - очень закрытая команда, которая строит свою игру от обороны. Нам будет непросто преодолевать эту насыщенную защиту. Также "Левый Берег" проводит качественные контратаки. Мы готовимся к серьезному матчу и изучаем игру нашего соперника", - приводит слова Пономарева официальный сайт клуба.
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