  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "В УПЛ нет простых соперников". Пономарев высказался о ближайшем матче Руха
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"В УПЛ нет простых соперников". Пономарев высказался о ближайшем матче Руха

Премьер-лига

Львовяне сыграют на своем поле против "Левого Берега"

"В УПЛ нет простых соперников". Пономарев высказался о ближайшем матче Руха

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев проанализировал следующего соперника в чемпионате - "Левый Берег", с которым команда сыграет в воскресенье, 24 ноября.

"Команда в обычном режиме работала во время паузы на матчи сборных. У нас отсутствовали наши сборники - Алексей Сыч, Илья Квасница, Игорь Краснопир, Виталий Роман, Олег Федор и Фредди Плюман. Приятно, что "Рух" имеет такое представительство на международной арене и ребята достойно выступают за сборные.

Читайте такжеФорвард Левого Берега: Рух в чемпионате пока не впечатляет своими результатами

В то же время нам не хватает этих футболистов в тренировочном процессе, поэтому подготовка в этот период проходит сложнее. В частности первые матчи после таких пауз всегда складываются достаточно непросто. И все же я думаю, что команда будет в оптимальных кондициях перед следующей игрой.

"Левый Берег" является примером того, что сейчас в УПЛ нет простых соперников. Этот клуб недавно отобрал очки у "Полесья" и "Колоса", качественно противостоял "Шахтеру". "Левый Берег" - очень закрытая команда, которая строит свою игру от обороны. Нам будет непросто преодолевать эту насыщенную защиту. Также "Левый Берег" проводит качественные контратаки. Мы готовимся к серьезному матчу и изучаем игру нашего соперника", - приводит слова Пономарева официальный сайт клуба.

По теме
yellow-arrow
Карпаты - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.11.2024
yellow-arrow
"Он понимает, на кого сможет рассчитывать". Шовковский не пропускает матчи Динамо U-19
yellow-arrow
Карпаты - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух (Львов) Левый берег (Киев) Виталий Пономарев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости