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14 тур. Начало. Стартовые составы на матч Карпаты - Колос
Стартовые составы команд
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Календарь 14-го тура УПЛ начинается матчем пятницы, в котором "Карпаты" примут "Колос".
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
Стартовый состав "Карпат": Кемкин, Мирошниченко, Жан Педросо, Бабогло, Альварес, Полегенько, Бруниньо, Чачуа, Очеретько, Костенко, Игорь Невес
Запасные: Кинарейкин, Подлепенец, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузык, Клименко, Векляк, Шах, Домчак, Занетти
Стартовый состав "Колоса": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Красничи, Козик, Демченко, Ориховский, Диего, Велетень, Алефиренко, Боливар
Запасные: Горох, Мысак, Лучкевич, Бурда, Шершень, Ильин, Гусол, Салабай, Денисенко, Третьяков, Безбородко, Паулаускас
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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