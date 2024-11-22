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14 тур. Начало. Стартовые составы на матч Карпаты - Колос

Премьер-лига

Стартовые составы команд

14 тур. Начало. Стартовые составы на матч Карпаты - Колос

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 14-го тура УПЛ начинается матчем пятницы, в котором "Карпаты" примут "Колос".

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

Стартовый состав "Карпат": Кемкин, Мирошниченко, Жан Педросо, Бабогло, Альварес, Полегенько, Бруниньо, Чачуа, Очеретько, Костенко, Игорь Невес

Запасные: Кинарейкин, Подлепенец, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузык, Клименко, Векляк, Шах, Домчак, Занетти

Стартовый состав "Колоса": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Красничи, Козик, Демченко, Ориховский, Диего, Велетень, Алефиренко, Боливар

Запасные: Горох, Мысак, Лучкевич, Бурда, Шершень, Ильин, Гусол, Салабай, Денисенко, Третьяков, Безбородко, Паулаускас

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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