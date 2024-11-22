Ингулец подпишет защитника Динамо и экс-игрока Карпат

" Ингулец " в ближайшее время усилится двумя игроками.

Как сообщает "ТаТоТаке", клуб из Петрово подпишет воспитанника "Динамо" Артема Бенедюка. 20-летний правый защитник, у которого был опыт аренды в "Заре", перейдет в "Ингулец" на правах свободного агента.

Еще одним новичком команды Василия Кобина станет экс-играк "Карпат" (U19) – полузащитник Игорь Скороход.

Оба футболиста теоретически могут получить игровое время уже в завтрашнем матче против "Шахтера".