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Ингулец подпишет защитника Динамо и экс-игрока Карпат
Усиление для Василия Кобина
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
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Как сообщает "ТаТоТаке", клуб из Петрово подпишет воспитанника "Динамо" Артема Бенедюка. 20-летний правый защитник, у которого был опыт аренды в "Заре", перейдет в "Ингулец" на правах свободного агента.
Еще одним новичком команды Василия Кобина станет экс-играк "Карпат" (U19) – полузащитник Игорь Скороход.
Оба футболиста теоретически могут получить игровое время уже в завтрашнем матче против "Шахтера".
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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