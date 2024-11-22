  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ворскла – ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23 ноября 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ворскла - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
Новина українською

В прошлом туре "Ворскла" добыла впервые три очка с августа, прервав серию из десять матчей без побед. Команда Юрия Максимова попробует развить свой успех в матче с "ЛНЗ", которому надо реабилитироваться после поражения от "Оболони".

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч 14 тура УПЛ 2024/25 между "Ворсклою" и "ЛНЗ" состоится в субботу, 23 ноября, в 13:00 в Полтаве на стадионе "Ворскла им. Бутовского". Смотреть трансляцию матча на телеканале УПЛ ТВ можно на платформах Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, youtv, VOLIA, OmegaTV.

Favbet
2.63
3.35
2.79
Узнать больше

Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в текстовой трансляции от UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
14-й тур УПЛ. Карпаты открыли счет в матче с Колосом. ВИДЕО
yellow-arrow
Шахтер - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.11.2024
yellow-arrow
Карпаты - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла (Полтава) УПЛ Украинская Премьер-лига ЛНЗ (Черкассы) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости