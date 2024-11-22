Ворскла - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В прошлом туре "Ворскла" добыла впервые три очка с августа, прервав серию из десять матчей без побед. Команда Юрия Максимова попробует развить свой успех в матче с "ЛНЗ", которому надо реабилитироваться после поражения от "Оболони".

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Матч 14 тура УПЛ 2024/25 между "Ворсклою" и "ЛНЗ" состоится в субботу, 23 ноября, в 13:00 в Полтаве на стадионе "Ворскла им. Бутовского". Смотреть трансляцию матча на телеканале УПЛ ТВ можно на платформах Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, youtv, VOLIA, OmegaTV.