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Шахтер - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Шахтер - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.11.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Шахтер - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Встреча действующего чемпиона и тотального аутсайдера. Коэффициенты от букмекеров, откровенно говоря, немного пугают. Разница в классе и подборе исполнителей слишком велика. Конечно, речь идет об очном поединке команды Марино Пушича и Василия Кобина.

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Во время перерыва на матчи сборных "Шахтер" расписал результативную ничью с представителем Первой лиги - тернопольской "Нивой" (3:3), а "Ингулец" - максимально неожиданно сокрушил "Александрию" (4:0).

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 14-го тура УПЛ сезона 2024/2025 Шахтар "Шахтер" - "Ингулец" Інгулець состоится в субботу, 23-го ноября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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