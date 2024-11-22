Шахтер - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Встреча действующего чемпиона и тотального аутсайдера. Коэффициенты от букмекеров, откровенно говоря, немного пугают. Разница в классе и подборе исполнителей слишком велика. Конечно, речь идет об очном поединке команды Марино Пушича и Василия Кобина.

Во время перерыва на матчи сборных "Шахтер" расписал результативную ничью с представителем Первой лиги - тернопольской "Нивой" (3:3), а "Ингулец" - максимально неожиданно сокрушил "Александрию" (4:0).

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Поединок 14-го тура УПЛ сезона 2024/2025 " Шахтер" - "Ингулец" состоится в субботу, 23-го ноября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).