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14-й тур УПЛ. Карпаты открыли счет в матче с Колосом. ВИДЕО
Довольно интересный матч получается
Фото: ФК Карпати Львів
Календарь 14-го тура УПЛ стартовал матчем пятницы, в котором "Карпаты" принимают "Колос".
В первой половине тайме даже предпочтительнее выглядели гости, которые создали пару-тройку интересных моментов, однако во второй половине тайма уже "Карпаты" активизировались, они и открыли счет.
Чачуа безупречно забросил на угол вратарской, где Бруниньо принял на грудь и затем четко поймал мяч на ногу – Пахолюк с мощным ударом с нескольких метров ничего поделать не смог.
1:0 на 32-й минуте.
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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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