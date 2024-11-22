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14-й тур УПЛ. Карпаты открыли счет в матче с Колосом. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Довольно интересный матч получается

14-й тур УПЛ. Карпаты открыли счет в матче с Колосом. ВИДЕО

Фото: ФК Карпати Львів

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 14-го тура УПЛ стартовал матчем пятницы, в котором "Карпаты" принимают "Колос".

В первой половине тайме даже предпочтительнее выглядели гости, которые создали пару-тройку интересных моментов, однако во второй половине тайма уже "Карпаты" активизировались, они и открыли счет.

Чачуа безупречно забросил на угол вратарской, где Бруниньо принял на грудь и затем четко поймал мяч на ногу – Пахолюк с мощным ударом с нескольких метров ничего поделать не смог.

1:0 на 32-й минуте.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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