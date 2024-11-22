УПЛ. Карпаты - Колос 1:0. Хладнокровие против количества

Нечасто футбол бывает открытым в поединках подобного ранга. Тем не менее, это был именно тот случай.

Фундаментальнее начали ковалевцы, однако свой уже очередной убийственный момент на просторах УПЛ запорол венесуэлец Боливар. Все-таки его первый забитый мяч в украинском первенстве в прошлом туре не добавил окончательной уверенности.

В основном подопечные Александра Поздеева атаковали через фланги, активно используя подключения фулбеков. Особенно в этом контексте выделялся Цуриков, который действовал практически у самых ворот "львов".

С течением времени игра выровнялась и моменты начали появляться уже и у хозяев. В конце концов, именно футболисты Владислава Лупашко сумели первыми размочить счет в этой встрече. Организовали это взятие ворот Чачуа и Бруниньо. Украинец выполнил элегантный заброс в штрафную зону, а бразилец мастерски грудью обработал мяч и прошил Пахолюка. Буквально в следующей атаке львовяне могли даже удваивать свое преимущество, однако на этот раз страж ворот ковалевцев отработал на все 100.

Игра во Львове однозначно смотрелась. Игроки обеих команд не отсиживались в обороне, пытались действовать ярко и эффектно, ища оригинальные решения. Чего только стоят "ножницы" от Красничи и эпизоды с участием Велетня. Последний моментами выглядел даже слишком заряженным на борьбу и "схватил" совершенно необязательный "горчичник", из-за чего и пропустит ответственный поединок следующего тура с бандой Шовковского.

"Колос" в принципе имел больше шансов и очень хотел установить паритет на табло еще до перерыва, но не сложилось. Опять же, подводила реализация и точность в завершающей стадии. "Карпаты" в этом аспекте были более хладнокровными.

Гости не стушевались и во второй половине только нарастили темп. Футболисты в черной форме высоко встречали своих визави и зажимали "зеленых" на их половине. Зрячей верховой передачей из глубины партнеры по "Колосу" нашли Третьякова, однако тот залез в офсайд. Пристреливался из-за пределов штрафной зоны также и Гусол. Реализация, реализация и еще раз реализация...

В свою очередь, "Карпаты" тоже не забывали огрызаться. В эпицентре, разгоняя атаки своей команды, чаще всего оказывался Очеретько.

Гол "Колоса" напрашивался, но кожаный подло ну никак не хотел лезть в сетку. Моменты продолжал транжирить Боливар. Джованни первым оказался на добивании и за несколько секунд имел сразу две возможности. Первый выстрел легионера пришелся в перекладину, второй - выше ворот Кемкина.

В концовке "львы" действовали по счету и ощутимо подсели. Ковалевцы же продолжали хаотично лупить со всех позиций. В бой шло все, однако оборонительная линия хозяев во главе с Кемкиным методично нивелировала эту угрозу.

По совокупности моментов "Колос" однозначно наиграл хотя бы на ничейный результат. Но кто же врач ковалевцам, если они хотя бы однажды за 90 минут так и не сумели конвертировать свое количественное преимущество в качественное.

На данный момент, имеем такой результат: "Карпаты" добывают свою третью домашнюю победу подряд и поднимаются в пятерку лучших. Ковалевцы же имеют все шансы упасть в зону "стыков" по итогам этого тура.

14-й тур УПЛ сезона 2024/25

Пятница, 22-е ноября

Львов, стадион "Украина"

Гол: Бруниньо 32

"Карпаты": Кемкин - Мирошниченко (к), Педрозо, Бабогло (Векляк 81), Полегенько - Альварес - Очеретько (Стенио 81), Бруниньо (Шах 72), Чачуа, Костенко (Пидлепенец 72) - Невес.

Запасные: Кинарейкин (в), Домчак (в), Векляк, Сакив, Тлумак, Кузык, Клименко, Рябов, Шах, Пидлепенец, Устименко, Стенио.

Главный тренер - Владислав Лупашко.

"Колос": Пахолюк - Цуриков, Бондаренко (к), Красничи, Козик - Ореховский, Демченко, Кариока (Безбородько 83) - Великан (Третьяков 59), Боливар (Паулаускас 83), Алефиренко (Гусол 59).

Запасные: Горох (в), Мысак (в), Бурда, Шершень, Третьяков, Лучкевич, Ильин, Денисенко, Гусол, Салабай, Безбородько, Паулаускас.

Главный тренер - Александр Поздеев.

Предупреждения: Великан 18, Козик 39.

Арбитр - Владимир Новохатный.