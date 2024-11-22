Кирилл Ковальчук: Григорчук, увидев Салюка, сказал - "через полгода он будет играть в Динамо"

Бывший игрок " Черноморца " Кирилл Ковальчук рассказал, как в одесской команде оказался перспективный защитник Владимир Салюк.

– Мы виделись с тобой в Киеве на стадионе Банникова, когда ты лично привез в "Металлист 1925" Владимира Салюка. Ты его агент?

– Вовке я просто помогал. В свое время я привел его в "Черноморец". И вообще многих молодых ребят привел.

– Кого именно?

– Наверное, правильнее сказать, что не один я приводил в "Черноморец" молодых футболистов. Был еще Владимир Генинсон, с которым мы работали вместе. Привозили в команду молодых ребят, которых искали повсюду. Из них мне лично нравится Максим Войтиховский, играющий за "Агробизнес". Практически в каждой игре он забивает ( в 11 турах забил 4 мяча и совершил 3 ассиста, - прим). Виталия Ермакова мы тоже в команду привели. Практически всю селекцию делали.

– Где и как нашли Салюка?

– Он начинал играть в моей родной Беляевке, команду тренировал нынешний главный тренер нашей женской команды "Систерс" – Евгений Додурич. Он мне о Владимире Салюке много рассказывал, просил обратить внимание на парня. Салюк играл за второлиговую команду "Балканы". Я посмотрел его и он мне понравился.

Потом предложил его Роману Григорчуку. Иосифович, когда увидел Салюка, сразу сказал: "Он через полгода будет в "Динамо" (Киев)". В топ-команде, правильнее сказать. В принципе, так оно и вышло. Салюк играл в этом году за сборную на Олимпиаде в Париже, он игрок молодежной сборной.

– Почему Салюк сейчас играет в "Металлисте 1925", который не топ-клуб, а только команда Первой лиги?

– Дело в том, что за Салюка нужно было платить деньги, причем немалые. "Металлист 1925" оказался готов это сделать ( по данным Transfermarkt "Металлист 1925" заплатил за 22-летнего центрального защитника 500 тыс евро, – прим.).

– Как сам Салюк воспринял, что этот сезон ему придется провести не в УПЛ?

– На самом деле ничего страшного не произошло. "Металлист 1925" – развивающийся клуб. У них хорошая команда, хороший тренер. Я верю, что они по итогам этого сезона вернутся в Премьер-лигу.

Впрочем, у Салюка уже сейчас есть предложения пойти в аренду в клуб Премьер-лиги, который ставит задачу – выход в еврокубки. Не исключено, что зимой он так и сделает, если "Металлист 1925" готов будет его отпустить.