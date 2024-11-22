Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес попрощался с украинским полузащитником
Евгений Морозко покидает ровенскую команду
nkveres.com
"
Контракт сторон расторгнут по взаимному согласию.
Напомним, к лагерю "Вереса" полузащитник присоединился минувшей зимой. Всего за пе рвую команду он отыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Старые знакомые со времен Евро-2024. Определился соперник сборной Украины в плей-офф Лиги наций
- Лео Месси и раздевалка Интер Майами выступают против назначения Хави Эрнандеса
- Соперник для Украины. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевки Лиги наций
- Хавбек Полесья подписал предварительный контракт с ЛНЗ
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн