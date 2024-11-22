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Верес попрощался с украинским полузащитником

Премьер-лига
Обновлено

Евгений Морозко покидает ровенскую команду

Верес попрощался с украинским полузащитником

nkveres.com

Новина українською

"Верес" официально объявил о том, что 30-летний хавбек Евгений Морозко покидает ровенскую команду.

Контракт сторон расторгнут по взаимному согласию.

Напомним, к лагерю "Вереса" полузащитник присоединился минувшей зимой. Всего за пе рвую команду он отыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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Верес (Ровно) Евгений Морозко
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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