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"Раскрепощенным и живым. Это канон", - на УПЛ ТВ рассказали, каким должен быть футбольный эксперт

Премьер-лига
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Мирослав Небесник рассказал о экспертах в студии УПЛ ТВ

"Раскрепощенным и живым. Это канон", - на УПЛ ТВ рассказали, каким должен быть футбольный эксперт

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Новина українською

Мирослав Небесник, который отвечает за студию УПЛ ТВ, рассказал о работе экспертов канала.

– Нравится непринужденная атмосфера в студии во время эфира и за кулисами.

– Это главное. Когда были первые эфиры, то были претензии, почему наши эксперты так скованы. На это есть объективный ответ. Расскажу на примере Кобина. Все говорят, что он отлично чувствовал себя в кадре. Но вспомните его первые эфиры. Он приехал в новую для себя среду, где куча камер, и чувствовал себя не очень уютно, немного дольше формировал мысли, не столь активно апеллировал коллегам по студии.

Так же Максим Фещук. Он не был суперзвездой телевидения, а набирал по ходу. Из Дениса Бойко мы вытаскивали по слову, а сейчас он расправил плечи и может содержательно говорить, апеллировать и доказывать свое мнение. Эксперт должен быть раскрепощенным и живым. Это канон.

На канале "Футбол" у нас был покойный уже Сергей Юрьевич Морозов. Я его очень уважаю. Но он являлся классическим примером, как не должно работать современное телевидение. Он был воспитан по-другому, очень много лет жил в одной системе и его невозможно было переработать под современное телевидение. Но у него были свои плюсы – он имел очень много опыта и мог поделиться им со зрителем.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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