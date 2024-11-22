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Динамо – Черноморец: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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Фото: пресслужби ФК "Чорноморець"
23 ноября состоятся три поединка 14-го тура УПЛ 2024/25. В одном из них киевское "Динамо" дома сыграет против одесского "Черноморца".
Перед этой встречей мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.
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В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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