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Шахтер – Ингулец. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
ФК Шахтар
UA-Футбол организует комментарий поединка 14-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Ингульцом".
Третья команда первенства принимает аутсайдера турнирной таблицы, коллектив из Петрово идет последним. Тем не менее, представители "Ингульца" регулярно обещают, что команда еще преподнесет сюрпризы. Возможно ли это в поединке с "Шахтером"? Или же банда Пушича возьмет три очка и продолжит погоню за "Александрией" с "Динамо"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 23 ноября – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Роман Синчук
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