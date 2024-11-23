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Шахтер – Ингулец. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура УПЛ

Премьер-лига

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Шахтер – Ингулец. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура УПЛ

ФК Шахтар

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 14-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Ингульцом".

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Третья команда первенства принимает аутсайдера турнирной таблицы, коллектив из Петрово идет последним. Тем не менее, представители "Ингульца" регулярно обещают, что команда еще преподнесет сюрпризы. Возможно ли это в поединке с "Шахтером"? Или же банда Пушича возьмет три очка и продолжит погоню за "Александрией" с "Динамо"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 23 ноября – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Роман Синчук

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Роман Синчук
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