Лупашко: Идет снег, холод, а фанаты раздеваются - это из-за наслаждения и адреналина, которые дарит команда

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко подвел итог матча 14-го тура УПЛ с "Колосом" (1:0) .

– Очередные три очка, тяжелая игра. Какие впечатления от поединка?

– Очередные три очка… Мы не должны к этому относиться так, как будто должны это делать каждый тур, что это должно быть правилом для “Карпат”. Мы должны понимать, что находимся на этапе строительства команды. Сейчас есть результат, который есть – и это хорошо. Мы должны радоваться этому, но команда находится на этапе формирования, построения игры. "Колос" - очень качественный соперник с глубиной состава, могут производить ротацию. Два вингера устали, вышли другие игроки, которые им не уступали. На каждую позицию есть игрок. Соперник нам создавал много трудностей, но мы справились с этим.

– Почему сегодня в заявке не было Владимира Адамюка?

– Повреждение. Владислава Бабогло заменили из-за ощущения слабости. Мы должны доверять каждому игроку в нашем распоряжении. Должны находить для них время. Это хорошо, когда выходит футболист и может усилить игру или, по меньшей мере, не ухудшить. Мне кажется, что нам не хватало Адамюка. Но Павел Полегенько очень качественно сработал, и это хорошо. Хотелось бы еще сказать о фанатах, которые сегодня горячо зажигали. Идет снег, холод, а они раздеваются. Это из-за наслаждения и адреналина, из-за эмоций, которые дарит команда. Богдан Шуст сказал мне, что если бы завершилась война, то было бы очень много людей на стадионе. Мы хотим дарить положительные эмоции, чтобы люди радовались и наслаждались. Мы хотим всегда получать результат и хотим, чтобы болельщики, включая телевизор, наслаждались нашей игрой. Будет тяжело, но мы должны постоянно дарить страсть.

- "Колос" с каждой игрой добавляет, в трех турах подряд не уступал.

– Они добавляют, тренерская работа заметна. У них есть механизмы выхода из-под прессинга и ворот. У "Колоса" качественные исполнители. Последние матчи они сыграли очень классно. Мы это понимаем и говорили игрокам, что они слишком мало пропускают, а иногда вообще не пропускают.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

– Ваша главная цель – чтобы команда играла в активный и атакующий футбол. Однако последние победы, за исключением матча с "Левым Берегом", были со счетами 1:0. Почему не удается забивать больше и создавать больше остроты?

- Игра с "Рухом" была специфическая, с "Оболонью" мы сделали большую ротацию и были не совсем свежими. Что касается сегодняшнего матча, то прежде всего нам противостоял качественный соперник. Мы должны понимать, чего мы хотим, и к чему мы стремимся. Однако нужно понимать, что нам будут противодействовать. Наша цель неизменна, но мы должны понимать, что есть оппоненты с качественными исполнителями, качественной работой тренера. Могут быть разные факторы. Вдохновляет то, что когда мы забили гол, мы продолжали бежать за вторым голом. После забитого мяча у нас был не один момент. Это говорит о том, что мы хотим делать игру яркой.