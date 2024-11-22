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Коуч Карпат: Не нужно мечтать о еврокубках, это точно не о нас сейчас
Владислав Лупашко говорит, что пока что рано
fckarpaty.org.ua
Главный тренер "
– Сколько трансферов вам нужно зимой и насколько усиление позволит фанатам "Карпат" мечтать о еврокубках?
– Не нужно мечтать о еврокубках. Это рано и на опережение. Это точно не о нас сейчас. Я уверен в нашей скаутской службе, они очень качественно работают. Даже сегодня мне мешали готовиться к матчу, набрасывали информацию об игроках, мнения о них… Уверен, если мы будем усиливаться, то только теми игроками, которые сделают нашу команду сильнее. Считаю, что два-три качественных игрока сделают нашу команду совсем другой в положительном плане.
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