Коуч Карпат: Не нужно мечтать о еврокубках, это точно не о нас сейчас

Главный тренер " Карпат " Владислав Лупашко после победы над «Колосом» (1:0) ответил на вопрос о еврокубковых перспективах команды в текущем сезоне

– Сколько трансферов вам нужно зимой и насколько усиление позволит фанатам "Карпат" мечтать о еврокубках?

– Не нужно мечтать о еврокубках. Это рано и на опережение. Это точно не о нас сейчас. Я уверен в нашей скаутской службе, они очень качественно работают. Даже сегодня мне мешали готовиться к матчу, набрасывали информацию об игроках, мнения о них… Уверен, если мы будем усиливаться, то только теми игроками, которые сделают нашу команду сильнее. Считаю, что два-три качественных игрока сделают нашу команду совсем другой в положительном плане.