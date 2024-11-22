Поздеев - о матче с Карпатами: Мне понравилась наша игра с точки зрения мысли на поле

Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев подвел итог матча 14-го тура УПЛ с "Карпатами" (0:1).

– Интересный матч, в целом мне понравилась наша игра с точки зрения мысли на поле. Мы пытались отрезать прессинг, продвигать мяч, доходить до третьей зоны, быть агрессивными, но не всегда это удавалось. У нас был хороший соперник. К сожалению, мы проиграли. Нам нужно забивать голы, чтобы побеждать.

– Лучшая возможность забить гол была у Боливара. Почему "Колос" не был слишком активен в третьей зоне поля?

– Чтобы забить гол, нужно преодолеть много звеньев, довести мяч до зоны, где мы можем отдать передачу или пробить по воротам. Это пошаговая инструкция, которую мы пытались выполнять. Не всегда была качественная фланговая передача, где мы не успевали завершить, создавать дополнительное давление на линию защиты. Это комплекс вопросов, которые нужно улучшать. То самое качество и решение в моменте. Мне нравится, что мы пытаемся давить на ворота соперника, хочется забивать голы и набирать больше очков. Нам есть над чем работать. Мы очень легко пропускаем голы. С "Кривбассом" вообще подарили... "Карпаты" качественно провели голевую атаку, мне она понравилась по-футбольному. Однако очень лёгкая ситуация была создана. Нам нужно их минимизировать.

– Экс-игровщик “Карпат” Эдуард Козик сегодня играл справа в защите. Это не его родная позиция. Как вам его игра?

– Козик сыграл неплохо. У него была ошибка, когда нам забили гол, но это футбол. Я не хочу говорить, что кто-то нам привез гол. Это комплексная работа. В целом, он проактивен и имеет желание и фундамент для своего развития. Классно, когда футболист, который может сыграть на нескольких позициях. Конечно, есть нюансы, но он молодой парень и это все шаги по его развитию. В общем, мы довольны, но есть что улучшать.