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Полесье – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
УПЛ
UA-Футбол организует комментарий поединка 14-го тура чемпионата Украины между житомирским "Полесьем" и луганской "Зарей".
Один из главных претендентов на попадание в ТОП-4 (или даже выше) принимает середняка первенства. Каждый решает свои турнирные задачи, "Полесье" желает продолжить погоню за командами наверху, "Заря" хочет оторваться от тех коллективов, которые дышат в спину. Какую тактику выберет Имад Ашур? Смогут ли гости удивить? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 25 ноября – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Владимир Зуев
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