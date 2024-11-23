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Один из лидеров Кривбасса вернулся после травмы
Дмитрий Хомченовский восстановился после травмы
fckryvbas.com
Хавбек "
Отмечается, что игрок полностью восстановился от травмы и готовится принять участие в ближайшем матче 14-го тура УПЛ против "Оболони", который состоится 24 ноября.
Напомним, что 34-летний футболист из-за травмы не играл с 25 августа. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду во всех турнирах.
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Источник:Instagram Кривбасу
Опубликовал: Михаил Черныш
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