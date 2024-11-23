  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Один из лидеров Кривбасса вернулся после травмы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из лидеров Кривбасса вернулся после травмы

Премьер-лига

Дмитрий Хомченовский восстановился после травмы

Один из лидеров Кривбасса вернулся после травмы

fckryvbas.com

Новина українською

Хавбек "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что игрок полностью восстановился от травмы и готовится принять участие в ближайшем матче 14-го тура УПЛ против "Оболони", который состоится 24 ноября.

Напомним, что 34-летний футболист из-за травмы не играл с 25 августа. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Полесье – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура УПЛ
yellow-arrow
Шахтер – Ингулец. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура УПЛ
yellow-arrow
"Ребята, надо в футбол играть, а не в грязи валяться", - так говорил Рыкун
Дмитрий Хомченовский Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram Кривбасу
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости