Один из лидеров Кривбасса вернулся после травмы

Хавбек " Кривбасса " Дмитрий Хомченовский восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что игрок полностью восстановился от травмы и готовится принять участие в ближайшем матче 14-го тура УПЛ против "Оболони", который состоится 24 ноября.

Напомним, что 34-летний футболист из-за травмы не играл с 25 августа. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду во всех турнирах.