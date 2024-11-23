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"Объективно освещать жизнь всех клубов", - на УПЛ ТВ заявили о равноудаленности

Премьер-лига
Обновлено

Представитель УПЛ ТВ - о работе канала

"Объективно освещать жизнь всех клубов", - на УПЛ ТВ заявили о равноудаленности

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Мирослав Небесник, который отвечает за студию УПЛ ТВ, рассказал о философии проекта.

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"Философия УПЛ ТВ – пропорционально уделять внимание каждой команде, объективно и в полной мере освещать жизнь всех клубов. Если кто-то видит, что о нем говорят и показывают недостаточно, он может нам об этом сразу сказать. Пока такого не было.

Какую-то недолюбленность может испытывать публика наших грандов, потому что для их клуба выделяется только 1/16 внимания УПЛ ТВ. Но такой у нас канал. Есть канал "Динамо" ТВ, на котором освещают жизнь только киевского клуба. Так же у "Шахтера" есть отличная медиа служба. Мы же делаем выжимки всего интересного, что произошло в жизни команды.

Мы не сторонимся общих тем. Можем поговорить об украинских легионерах, если это топ-тема и она напрямую связана с УПЛ. Но 98% – это украинская премьер-лига, ведь контент должен соответствовать названию канала", – сказал Небесник.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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