"Объективно освещать жизнь всех клубов", - на УПЛ ТВ заявили о равноудаленности

Мирослав Небесник, который отвечает за студию УПЛ ТВ, рассказал о философии проекта.

"Философия УПЛ ТВ – пропорционально уделять внимание каждой команде, объективно и в полной мере освещать жизнь всех клубов. Если кто-то видит, что о нем говорят и показывают недостаточно, он может нам об этом сразу сказать. Пока такого не было.

Какую-то недолюбленность может испытывать публика наших грандов, потому что для их клуба выделяется только 1/16 внимания УПЛ ТВ. Но такой у нас канал. Есть канал "Динамо" ТВ, на котором освещают жизнь только киевского клуба. Так же у "Шахтера" есть отличная медиа служба. Мы же делаем выжимки всего интересного, что произошло в жизни команды.

Мы не сторонимся общих тем. Можем поговорить об украинских легионерах, если это топ-тема и она напрямую связана с УПЛ. Но 98% – это украинская премьер-лига, ведь контент должен соответствовать названию канала", – сказал Небесник.