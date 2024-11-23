"Ребята, надо в футбол играть, а не в грязи валяться", - так говорил Рыкун

Бывший игрок "Днепра" Кирилл Ковальчук вспомнил о том, каким игроком был Александр Рыкун.

– Иногда в дубль "Днепра" пускали игроков первой команды. Кто из них на тебя произвел наибольшее впечатление?

– Рыкун и Максимюк.

– Почему именно они?

– За свою откровенность. Они по возрасту старше, но в отношении к нам всегда были добрыми и открытыми ребятами. В "Днепре" не было разделения на первую и вторую команду. Мы жили и питались вместе. Меня часто подключали к тренировкам с первой командой. У меня в "Днепре" со всеми старшими ребятами были хорошие отношения.

Там я познакомился со Славой Шевчуком – до сих пор дружим. С Вовой Езерским можем друг другу позвонить и спокойно пообщаться. С Русланом Костышиным и Олегом Шелаевым играем за сборную ветеранов – тоже в очень хороших отношениях. Недавно с Андреем Полуниным встречались. Все мы вроде как вышли из одной семьи.

– Ты сказал, что из тех игроков, которые тебя особенно удивили, был Рыкун. Расскажи о самых интересных моментах, связанных с ним.

– Рыкун всегда был на позитиве. Открыт, шутил постоянно. Он мог в центре поля начертить себе квадрат – три на три, пять на пять. И сказать нам, что за всю тренировку он из этого квадрата не выйдет. А потом из этого квадрата раздавал такие передачи – конфета! Это был феномен, одним словом – талант.

– Ты помнишь матч на Кубок с "Нефтяником", грязные футболки на игроках и только одну белоснежную на Рыкуне?

– Я был в Новомосковске, где мы проводили ту игру. Команды играли при ужасных погодных условиях. Футбольное поле – сплошное месиво из грязи, травы и воды. Наши белые футболки превратились в черные, и только на Рыкуне она оставалась такой же, как была, когда он после перерыва вышел на поле. Помню, заходит Рыкун в раздевалку после игры и говорит: "Ребята, надо в футбол играть, а не в грязи валяться".

Рыкун вообще очень легко относился к жизни и футболу. Мог проспать и не прийти на тренировку, для него это было нормально.

– Связка Рыкун-Венглинский тогда была лучшей в Украине?

– Одной из лучших. Венглинский в плане реализации – просто красавец. Мог открыться, получить передачу от Рикуна и убежать. В десяти из десяти таких моментов он забивал. Он выходил на ворота, делал паузу, а затем элегантно опрокидывал мяч через вратаря. Им с Рыкуном это удавалось и постоянно проходило.

– Как думаешь, почему в сборной Украины дуэт Рыкун – Венглинский так и остался не востребованным?

– Потому что у сборной на тот момент были другие лидеры – Шевченко, Воронин… Знаете, не каждая связка может в сборной дать такой результат, который она дает в клубе. Я даже не могу сказать, сколько Венглинский и Рыкун выходили на матчи за сборную вместе (два раза в товарищеских матчах против Словакии 1:1 и Сербии и Черногории 2:1, провели вместе на поле 57 минут; Венглинский забил один гол). При этом Венглинский стал лучшим игроком Украины в 2003 году.