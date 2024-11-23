  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Колоса назвал причину поражений ковалевского клуба
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Колоса назвал причину поражений ковалевского клуба

Премьер-лига

Хромает реализация

Защитник Колоса назвал причину поражений ковалевского клуба

ФК Колос

Новина українською

Вчера прошел матч "Карпаты" - "Колос", матч завершился победой львовской команды со счетом 1:0.

Читайте такжеУПЛ. Карпаты - Колос 1:0. Хладнокровие против количества

Защитник "Колоса" Валерий Бондаренко прокомментировал игру 14-го тура:

"Я считаю, что с нашей стороны была неплохая игра, но у нас одна проблема - не можем реализовать моменты. Нам тяжело это дается, значит, надо больше их создавать и, возможно, повезет больше.

Можно было что-то выжимать, но я не считаю, что "Карпаты" создали много моментов - мы сами себе привезли тот гол. Обрезались, быстрая контратака, а особенно моментов у них я не помню. Надо больше тренироваться, больше выкладываться - все через тренировки только приходит".

По теме
yellow-arrow
Полесье – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура УПЛ
yellow-arrow
Шахтер – Ингулец. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура УПЛ
yellow-arrow
"Ребята, надо в футбол играть, а не в грязи валяться", - так говорил Рыкун
Колос (Ковалевка) Валерий Бондаренко Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Колос
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости