Защитник Колоса назвал причину поражений ковалевского клуба

Вчера прошел матч "Карпаты" - "Колос", матч завершился победой львовской команды со счетом 1:0.

Защитник "Колоса" Валерий Бондаренко прокомментировал игру 14-го тура:

"Я считаю, что с нашей стороны была неплохая игра, но у нас одна проблема - не можем реализовать моменты. Нам тяжело это дается, значит, надо больше их создавать и, возможно, повезет больше.

Можно было что-то выжимать, но я не считаю, что "Карпаты" создали много моментов - мы сами себе привезли тот гол. Обрезались, быстрая контратака, а особенно моментов у них я не помню. Надо больше тренироваться, больше выкладываться - все через тренировки только приходит".