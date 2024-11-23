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Защитник Колоса назвал причину поражений ковалевского клуба
Хромает реализация
ФК Колос
Вчера прошел матч "Карпаты" - "Колос", матч завершился победой львовской команды со счетом 1:0.
Защитник "Колоса" Валерий Бондаренко прокомментировал игру 14-го тура:
"Я считаю, что с нашей стороны была неплохая игра, но у нас одна проблема - не можем реализовать моменты. Нам тяжело это дается, значит, надо больше их создавать и, возможно, повезет больше.
Можно было что-то выжимать, но я не считаю, что "Карпаты" создали много моментов - мы сами себе привезли тот гол. Обрезались, быстрая контратака, а особенно моментов у них я не помню. Надо больше тренироваться, больше выкладываться - все через тренировки только приходит".
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