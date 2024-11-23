"За пять минут до конца матча...". Небесник о том, как выбирают игроков на флешинтервью

Мирослав Небесник, отвечающий за студию УПЛ ТВ, рассказал о том, по какому принципу выбирают игроков на флешинтервью.

"За пять минут до конца матча журналист с редакторами быстро списываются, обсуждают, кого из игроков они хотят и какие будут акценты. Выбираем людей, которые могут что-то сказать кроме общих фраз.

Далее журналист передает это продюсеру трансляции и пресса обоих клубов. Нам удалось донести до них, что из-за этой камеры они общаются со своими болельщиками. А сейчас это на 1/16 их канал, потому что они соучредители.

Мы следим, чтобы все спикеры появлялись в эфире пропорционально, чтобы никто не был обижен, что кому-то меньше времени уделили", — сказал Небесник.