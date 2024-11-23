Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"За пять минут до конца матча...". Небесник о том, как выбирают игроков на флешинтервью
Дело скорости
скриншот
Мирослав Небесник, отвечающий за студию УПЛ ТВ, рассказал о том, по какому принципу выбирают игроков на флешинтервью.
"За пять минут до конца матча журналист с редакторами быстро списываются, обсуждают, кого из игроков они хотят и какие будут акценты. Выбираем людей, которые могут что-то сказать кроме общих фраз.
Далее журналист передает это продюсеру трансляции и пресса обоих клубов. Нам удалось донести до них, что из-за этой камеры они общаются со своими болельщиками. А сейчас это на 1/16 их канал, потому что они соучредители.
Мы следим, чтобы все спикеры появлялись в эфире пропорционально, чтобы никто не был обижен, что кому-то меньше времени уделили", — сказал Небесник.
Популярное сейчас
- Соперник Украины в плей-офф ЛН, победа Карпат, состояние Довбика и Цыганкова. Главные новости за 22 ноября
- В ГУР знают о планах России по разделу Украины на три части
- "Данные разведки не стоит воспринимать как выходной", - Зеленский недоволен Верховной Радой
- Динамо не планирует продлевать контракты с двумя полузащитниками
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО