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Динамо - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо - Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 23.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо
В субботу, 23 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское "Динамо" и одесский "Черноморец". В прошлом чемпионате одесситы дважды выиграли со счетом 3:2, но на этот раз "Черноморцу" набрать хотя бы одно очко будет очень сложно.
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"Динамо" в нынешнем сезоне еще не проигрывало – две ничьи и десять побед. В прошлом туре подопечные Шовковского обыграли "Полесье". "Черноморец" четыре матча подряд выиграть не может и занимает 13 место.
Поединок на стадионе "Динамо" начнется в 15:30. Трансляцию матча можно будет посмотреть на УПЛ ТВ, 2+2, Footballhub и официальном ютубе "Динамо".
УПЛ. 14-й тур
23.11.2024. 15:30
"Динамо" - "Черноморец
Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>
Для тех, кто не сможет посмотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию.
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