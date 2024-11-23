Динамо - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В субботу, 23 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское "Динамо" и одесский "Черноморец". В прошлом чемпионате одесситы дважды выиграли со счетом 3:2, но на этот раз "Черноморцу" набрать хотя бы одно очко будет очень сложно.

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"Динамо" в нынешнем сезоне еще не проигрывало – две ничьи и десять побед. В прошлом туре подопечные Шовковского обыграли "Полесье". "Черноморец" четыре матча подряд выиграть не может и занимает 13 место.

Поединок на стадионе "Динамо" начнется в 15:30. Трансляцию матча можно будет посмотреть на УПЛ ТВ, 2+2, Footballhub и официальном ютубе "Динамо".

УПЛ. 14-й тур

23.11.2024. 15:30

"Динамо" - "Черноморец

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Динамо - Черноморец Смотреть трансляцию

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