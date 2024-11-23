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Динамо - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Динамо - Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 23.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Динамо - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Динамо

Новина українською

В субботу, 23 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское "Динамо" и одесский "Черноморец". В прошлом чемпионате одесситы дважды выиграли со счетом 3:2, но на этот раз "Черноморцу" набрать хотя бы одно очко будет очень сложно.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

"Динамо" в нынешнем сезоне еще не проигрывало – две ничьи и десять побед. В прошлом туре подопечные Шовковского обыграли "Полесье". "Черноморец" четыре матча подряд выиграть не может и занимает 13 место.

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Поединок на стадионе "Динамо" начнется в 15:30. Трансляцию матча можно будет посмотреть на УПЛ ТВ, 2+2, Footballhub и официальном ютубе "Динамо".

УПЛ. 14-й тур

23.11.2024. 15:30

"Динамо" - "Черноморец

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Трансляция матча Динамо - Черноморец
Смотреть трансляцию

Для тех, кто не сможет посмотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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