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Велетень рассказал, как прошел матч 14 тура УПЛ с Карпатами

Премьер-лига

Прокомментировал игру

Велетень рассказал, как прошел матч 14 тура УПЛ с Карпатами

Фото: ФК Колос

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Вингер "Колоса" Владислав Велетень поделился своими мыслями о поражении от "Карпат" в 14-м туре УПЛ, 0:1.

"Очень тяжелый матч. Были моменты у нас, у "Карпат", но почему-то пропустили мы. Я считаю, что два стопроцентных момента были у Боли: в первом тайме - штанга, во втором - перекладина. Два удара с трех-пяти метров - это стопроцентные удары для нападающего, но сегодня ему не повезло.

Конечно, "Колос" заслуживал ничью не меньше, чем "Карпаты". Футболисты, которые забивают голы... Их ищут во всем мире, и они стоят миллионы. Поэтому это не так легко сделать - кого-то поставить, кто будет забивать голы, даже когда команда доходит до ворот.

Плюс очень тяжелая игра, у нас очень много людей не тренировались - кто-то преодолел тысячи километров прямо перед игрой, поэтому, по моему мнению, можно было пойти нам навстречу и перенести игру на 2-3 дня", - сказал игрок для пресс-службы ковалевского клуба.

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Колос (Ковалевка) Карпаты (Львов) Владислав Велетень
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Источник:
Колос
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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