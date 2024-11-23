Велетень рассказал, как прошел матч 14 тура УПЛ с Карпатами

Вингер "Колоса" Владислав Велетень поделился своими мыслями о поражении от "Карпат" в 14-м туре УПЛ, 0:1.

"Очень тяжелый матч. Были моменты у нас, у "Карпат", но почему-то пропустили мы. Я считаю, что два стопроцентных момента были у Боли: в первом тайме - штанга, во втором - перекладина. Два удара с трех-пяти метров - это стопроцентные удары для нападающего, но сегодня ему не повезло.

Конечно, "Колос" заслуживал ничью не меньше, чем "Карпаты". Футболисты, которые забивают голы... Их ищут во всем мире, и они стоят миллионы. Поэтому это не так легко сделать - кого-то поставить, кто будет забивать голы, даже когда команда доходит до ворот.

Плюс очень тяжелая игра, у нас очень много людей не тренировались - кто-то преодолел тысячи километров прямо перед игрой, поэтому, по моему мнению, можно было пойти нам навстречу и перенести игру на 2-3 дня", - сказал игрок для пресс-службы ковалевского клуба.