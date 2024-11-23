Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Велетень рассказал, как прошел матч 14 тура УПЛ с Карпатами
Прокомментировал игру
Фото: ФК Колос
Вингер "Колоса" Владислав Велетень поделился своими мыслями о поражении от "Карпат" в 14-м туре УПЛ, 0:1.
"Очень тяжелый матч. Были моменты у нас, у "Карпат", но почему-то пропустили мы. Я считаю, что два стопроцентных момента были у Боли: в первом тайме - штанга, во втором - перекладина. Два удара с трех-пяти метров - это стопроцентные удары для нападающего, но сегодня ему не повезло.
Конечно, "Колос" заслуживал ничью не меньше, чем "Карпаты". Футболисты, которые забивают голы... Их ищут во всем мире, и они стоят миллионы. Поэтому это не так легко сделать - кого-то поставить, кто будет забивать голы, даже когда команда доходит до ворот.
Плюс очень тяжелая игра, у нас очень много людей не тренировались - кто-то преодолел тысячи километров прямо перед игрой, поэтому, по моему мнению, можно было пойти нам навстречу и перенести игру на 2-3 дня", - сказал игрок для пресс-службы ковалевского клуба.
Популярное сейчас
- Соперник Украины в плей-офф ЛН, победа Карпат, состояние Довбика и Цыганкова. Главные новости за 22 ноября
- "Ребята, надо в футбол играть, а не в грязи валяться", - так говорил Рыкун
- Рассказал, что к чему. Украинский тренер ведет команду к бронзе в чемпионате Кыргызстана
- Динамо не планирует продлевать контракты с двумя полузащитниками
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО