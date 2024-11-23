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Ворскла - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла – ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 23.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
dynamo.kiev.ua
В прошлом туре "Ворскла" добыла впервые три очка с августа, прервав серию из десять матчей без побед. Команда Юрия Максимова попытается развить свой успех в матче с "ЛНЗ", которому надо реабилитироваться после поражения от "Оболони".
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 14-й тур
23 ноября 2024. Полтава, "Ворскла им. Бутовского"
"Ворскла" 13:00 "ЛНЗ"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
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