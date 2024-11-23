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Ворскла - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ворскла – ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 23.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ворскла - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

dynamo.kiev.ua

UA-Футбол
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В прошлом туре "Ворскла" добыла впервые три очка с августа, прервав серию из десять матчей без побед. Команда Юрия Максимова попытается развить свой успех в матче с "ЛНЗ", которому надо реабилитироваться после поражения от "Оболони".

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

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Украинская Премьер-лига, 14-й тур

23 ноября 2024. Полтава, "Ворскла им. Бутовского"

"Ворскла" 13:00 "ЛНЗ"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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