Ворскла - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В прошлом туре "Ворскла" добыла впервые три очка с августа, прервав серию из десять матчей без побед. Команда Юрия Максимова попытается развить свой успех в матче с "ЛНЗ", которому надо реабилитироваться после поражения от "Оболони".

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 14-й тур

23 ноября 2024. Полтава, "Ворскла им. Бутовского"

"Ворскла" 13:00 "ЛНЗ"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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