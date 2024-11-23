Ротань прокомментировал информацию о заинтересованности Шахтера в Калюжном

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань рассказал о трансферах в ближайшее зимнее трансферное окно.

Как оцените такой неожиданный и ошеломляющий успех и подъем популярности Калюжного, которого, кажется, теперь знает каждый, даже кто раз в месяц интересуется футболом?

"Неожиданный" - это неправильное слово. По моему мнению, Ваня последовательно шел к признанию и вполне его заслужил. Да, действительно, сложились определенные обстоятельства, что сборной Украины понадобился центральный полузащитник оборонительного плана, то есть, "опорник". Но ведь многим выпадают шансы, которые остаются неиспользованными.

А вот Калюжный прекрасно воспользовался возможностью помочь сборной, стать полезным национальной команде. Все видели, что он вписался в действия сборной и выдержал международный уровень. Самое главное - что Иван причастен к командному результату, который у нас - лучше не придумаешь, если учитывать, в каком положении сборная Украины была перед заключительным туром группового турнира Лиги наций. Наша сборная - молодцы! Вышли достойно из сложной ситуации.

Сам Калюжный от интервью уклоняется, кого только "УФ" и наши дружественные сайты к нему не направляли. Скромность или где-то уже "звездочка"?

Только скромность! Иван - очень хороший, ответственный парень. Поверьте, никак он не изменился, как личность, после того, как так прекрасно начал свои выступления в национальной сборной. Это доброжелательный человек, которого любят в команде, и хороший профессионал. Сейчас у нас только одна забота - как его восстановить, потому что Ваня отдал все силы в матчах за сборную Украины, а у нас уже в воскресенье матч с "Вересом". Надо и физически, и психологически переключиться на УПЛ.

Как относитесь к тем слухам, которые Калюжного отправляют уже и в "Динамо", и в "Шахтер", и за границу?

И нам, и ему не нужно сейчас обращать на все эти слухи внимание. У нас есть текущие турнирные задачи, мы все вокруг них концентрируемся. Если же будет конкретное предложение, не сомневаюсь, что все будет правильно: руководство и сам Иван рассмотрят и примут лучшее решение.

Я понимаю, что специалисты внимательно следили и продолжают следить за Иваном, ведь и по чемпионату было видно, что это качественный и ответственный футболист. То, что сейчас есть много команд, которые интересуются Калюжным, это правда - и это не случайность. Но всему свое время - сейчас у нас все мысли о ближайшем туре.

Согласитесь, в плане кадровой работы ФК "Александрия" очень изменилась. Если раньше ваш клуб терял игроков типа Рыбалки, Цурикова или Бабогла, комплектуясь молодыми, часто арендованными, то сейчас вы смогли усилиться теми же Шабановым, Кравченко, Мишневым, Козаком. Это вы отошли от своей философии или просто раньше не имели возможности пригласить таких игроков?

Да, это, в частности, и вопрос возможностей. Мы не всех опытных игроков, которых потеряли, могли оставить. И некоторых из тех, кого имеем сейчас, не могли себе позволить. Есть еще вопрос оптимизации бюджета, поиска ресурсов на усиление.

Однако в основном мы никогда не отказывались от своей философии - игроки могут быть старше или моложе, украинцами или легионерами, воспитанниками топ-школ или ребятами из глубинки без больших академий в резюме. Главное - чтобы они были готовы учиться и выполнять наши установки, чтобы команда действовала гармонично и играла в наш футбол.

Если уж вы теперь можете рассматривать статусных новичков старшего возраста, то вот вам две кандидатуры: защитник Пластун и нападающий Беседин только что попрощались с Ордабасы. Вот конкретно таких игроков, бывших сборников, ФК "Александрия" готова рассматривать?

Сейчас мы готовы говорить только о таком горизонте планирования, как ближайшие пять туров - от Вереса 24 ноября до "ЛНЗ" 14 декабря. Это ровно те матчи, которые нам осталось сыграть в 2024 году. После этого будем садиться со спортивным директором, штабом, скаутингом, и думать. Ни по кому я не готов говорить, ни "да", ни, "нет", потому что сейчас просто не время об этом думать. Рано.