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Шахтер - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Шахтер – Ингулец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 23.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Шахтер - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

UA-Футбол
Новина українською

Субботний игровой день в родной УПЛ очным поединком закроют представители разных классовых сегментов. Речь идет о встрече команды Марино Пушича и подопечных Василия Кобина. Хозяином в этой паре будут выступать именно "горняки". "Ингульцу" еще ни разу в своей истории не удавалось победить "Шахтер".

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

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Украинская Премьер-лига, 14-й тур

23 ноября 2024. Львов, "Украина"

"Шахтер" 18:00 "Ингулец"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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