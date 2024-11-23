Шахтер - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Субботний игровой день в родной УПЛ очным поединком закроют представители разных классовых сегментов. Речь идет о встрече команды Марино Пушича и подопечных Василия Кобина. Хозяином в этой паре будут выступать именно "горняки". "Ингульцу" еще ни разу в своей истории не удавалось победить "Шахтер".

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 14-й тур

23 ноября 2024. Львов, "Украина"

"Шахтер" 18:00 "Ингулец"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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