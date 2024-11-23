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Шахтер - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер – Ингулец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 23.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
Субботний игровой день в родной УПЛ очным поединком закроют представители разных классовых сегментов. Речь идет о встрече команды Марино Пушича и подопечных Василия Кобина. Хозяином в этой паре будут выступать именно "горняки". "Ингульцу" еще ни разу в своей истории не удавалось победить "Шахтер".
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 14-й тур
23 ноября 2024. Львов, "Украина"
"Шахтер" 18:00 "Ингулец"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
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