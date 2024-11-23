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Полузащитник Ворсклы наградил комплиментами будущих соперников

Премьер-лига
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Считает, что у них очень качественная команда

Полузащитник Ворсклы наградил комплиментами будущих соперников

Скриншот: YouTube-канал Ворскли

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Сегодня пройдет матч "Ворскла" - "ЛНЗ". Полузащитник "Ворсклы" Артем Челядин поделился мыслями о грядущем матче.

Я видел несколько матчей "ЛНЗ". Мне понравилось, как они реагировали на пропущенные голы и камбекали. Очень качественная команда подобрана. На их фоне можем проверить, на что мы способны.

Как готовитесь встречать бывших одноклубников - Олейника и Тилля, который в последнем туре вам с углового забил?

Думаю, что Оли и Дениса в Полтаве тепло будут встречать.

Как вам новое поле после реновации?

Я не скажу, что хорошего качества, но стало лучше. Сейчас уже такая погода, что ты не знаешь, какое будет поле на "ЛНЗ".

Но я очень рад, что мы снова дома, и вот почему. Возвращаясь к теме неудачных результатов, я бы сказал, что нам где-то не хватало поддержки наших фанов. Дома всем играть легче. Пять подряд матчей мы не играли в Полтаве - это также должно было повлиять на результат.

Добавим, начало игры в 13:00.

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Ворскла (Полтава) ЛНЗ (Черкассы) Артем Челядин
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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