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Полузащитник Ворсклы наградил комплиментами будущих соперников
Считает, что у них очень качественная команда
Скриншот: YouTube-канал Ворскли
Сегодня пройдет матч "Ворскла" - "ЛНЗ". Полузащитник "Ворсклы" Артем Челядин поделился мыслями о грядущем матче.
Я видел несколько матчей "ЛНЗ". Мне понравилось, как они реагировали на пропущенные голы и камбекали. Очень качественная команда подобрана. На их фоне можем проверить, на что мы способны.
Как готовитесь встречать бывших одноклубников - Олейника и Тилля, который в последнем туре вам с углового забил?
Думаю, что Оли и Дениса в Полтаве тепло будут встречать.
Как вам новое поле после реновации?
Я не скажу, что хорошего качества, но стало лучше. Сейчас уже такая погода, что ты не знаешь, какое будет поле на "ЛНЗ".
Но я очень рад, что мы снова дома, и вот почему. Возвращаясь к теме неудачных результатов, я бы сказал, что нам где-то не хватало поддержки наших фанов. Дома всем играть легче. Пять подряд матчей мы не играли в Полтаве - это также должно было повлиять на результат.
Добавим, начало игры в 13:00.
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